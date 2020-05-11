日本一直以來都是許多台灣人愛去旅遊的國家，其文化也受到不少台灣人喜愛，反之，有很多日本人也非常喜歡台灣的美食與文化，最近有日本網友就在論壇《5ch》上發布討論文章，詢問日本人都最喜歡台灣的哪些部分，而該討論串也被台灣網友轉傳到PTT中，引起一陣熱議。

近日有日本人在《5ch》論壇中以「喜歡台灣的哪裡？」為題發文，引起一陣熱烈討論，不少日本網友都紛紛留言寫下台灣最讓自己印象深刻的特色，像是「蔥抓餅很好吃，所以喜歡」、「絕對是珍珠啊」、「女生都超可愛」等，而其中竟以「ASUS」奪下最受日本人喜愛的冠軍，「ASUS和BenQ」、「我這麼多年來都很愛用ASUS手機」、「我的ASUS電腦超耐用，所以喜歡台灣」，這個結果也讓許多台灣人都備感驚訝；另外像是滷肉飯、中信兄弟啦啦隊女孩「峮峮」和南韓人氣女團TWICE的台灣成員「周子瑜」也都榜上有名。

不過有趣的是，日本人竟一致點名最不能接受「八角」，「把八角加到餃子裡的話我跟你拚命喔！」、「沒有八角我就喜歡」、「八角地獄」、「接受不了台灣的食物，八角我不行」，讓台灣網友都忍不住笑說：「八角到底做錯了什麼」。