考季將至，今年在疫情下考生格外辛苦，說到考試，想到多年前，前中央研究院院長李遠哲在與企業界相聚的場合裡，談到教育改革的議題時，提及他就讀高中那個時期，台灣大學每年招生人數是一千人，因此李遠哲的媽媽擔憂李遠哲考不取台大，進而常常問李遠哲：「如果，考不上大學，打算怎麼辦」？

當時李遠哲也總會反問他媽媽，對他滿意嗎？而答案總是肯定的，最後是在李遠哲「那就沒麼什好擔心」語句中結束這話題。

有天，同樣對話再度出現時，李遠哲自認說了一句很偉大的話，他對媽媽說，如你兒子這麼優秀，都沒考上台大，你應為台灣感到高興，因有一千多個更優秀的人。當話才一落下，有位在場人士小聲的說，如他跟他的媽媽說這樣的話，肯定被毒打一頓。

正當大家覺得諾貝爾得主的母親果不同於一般時，李遠哲說話了，他說，他媽媽聽了後，生氣地說：「真是不可理喻」！哈哈，天下的媽媽果然都是一樣的。