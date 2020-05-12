如果家庭主婦就是上班族，就會遇到以下這樣的同事，一有不如意就大哭大鬧；看也不看就往馬路上衝；不分場合時間，想睡就睡。也有很多人當了「主夫」後才知道，「主婦」的真實樣貌就是，待在家不等於休息，照顧親生骨肉還是會累；帶孩子出門就像「抱著扭來扭去的10公斤米」；忙完家事、小孩一天又過去了！時間比常人還要少；主動熬夜工作和半夜被迫起床餵奶是完全不同的兩件事。《不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！》記錄了主婦或主夫瀕臨失控的日常，刀刀見血，句句說進心坎裡，沒親身經歷過恐怕難以想像的他們所面臨的困境，但只要嘗試換位思考，就能找到家庭圓滿的幸福公式！

【精彩書摘】

˙「幫忙」做家事帶孩子，這句話會引起這麼大的反彈，是因為平常完全沒參與，讓人一聽就覺得置身事外的緣故。

網路上每天都可以看到各種有關家事育兒的意見，不過，「幫忙」做家事帶孩子這番話似乎很容易激起批判聲浪。

◎講「幫忙」不對，聽起來就很消極。這也是你的孩子好嗎

◎請意識到自己也是當事人

◎這句話一出口就是錯

……等等。這句「幫忙」似乎讓很多人覺得惱怒，也讓我深切思考這句話究竟為何會如此犯眾怒。我想原因恐怕是出在說話者本人平時完全沒有參與過家事育兒所導致的吧。

主婦／主夫同時得處理多項任務時就是真正需要他人協助的時候。若單單只是照顧孩子、準備飯菜，能依照自己的步調行事，一個人也做得來。可是日常生活中卻經常發生做菜做到一半小孩突然哭個不停，各種狀況接踵而來的情形，真的會漸漸被搞到精神衰弱。

如果有兩個大人在就好解決了……相信一定有相當多的主婦／主夫有這樣的想法。像這種時候只要另一半肯照看一下孩子便已十分足夠。明明忙得分身乏術對方卻無動於衷（或根本毫無所覺），等一切都處理好了才過來說句「我沒事做，有什麼要幫忙的嗎」，只會讓人覺得「真是夠了……」。

˙主婦／主夫所求的是另一半不要對家事育兒置身事外

請想像下述情況若代換成公司會怎樣。對工作養家者而言，家是放鬆的地方，可是對主婦／主夫而言，家卻是戰場。當自己在職場忙進忙出時卻有人優閒看著電視，你一定會覺得「這是在搞什麼」「還不快點幹活去」。主婦／主夫在戰場上所尋求的是「並肩作戰」這種積極的姿態。

主婦／主夫當然也明白賺錢養家的另一半主要任務是工作。所以應該沒有主婦／主夫會要求另一半負擔大量的家事。主婦／主夫只是希望賺錢養家的另一半能對家事育兒產生「當事人自覺」而已。若有身為當事人的自覺，吃完飯後自然會主動把碗洗好，或者是在主婦／主夫洗碗的時候與孩子互動等等，只要有心就能實際付出許多行動，為主婦／主夫分憂解勞。

工作養家者應揮別「沒事可做了，有什麼忙要幫的嗎」的思維，主動參與家事育兒，讓夫妻倆能真正同步休息。

˙改當主夫後，假日短暫到令人心驚。忙完早上的家事後，又得接著做中餐……。主婦／主夫的假日時光只有一般人的一半。

來聊聊成為主夫後令我大為吃驚的「假日有夠短」感想。

這件事真的讓我感到驚訝，尤其是小孩也在家時的假日，做家事的時間飛快流逝到令人咋舌的地步。

一個小時根本只是轉眼一瞬間。

負責工作養家的讀者若覺得此言太浮誇的話，請務必觀察一下主婦／主夫的假日動態。我想應該會看到他們忙個不停的情況。早上起床後準備早餐、趁著天氣好除了日常洗衣外還加洗了床單、打掃浴室跟廁所、吸塵器吸完地板後已經快中午了。為家人準備午餐再收拾整理後早已過了中午。主婦／主夫的假日時光只有一般人的一半……。幸好我們家有電子調理鍋「0水鍋」以及洗碗機等方便好用的家電幫了許多大忙，不然的話不知要到何時才能做完上午的家務……。

〈本文摘自《不過就是待在家？家庭主婦比你想像的更崩潰！》/台灣東販〉