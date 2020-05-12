YouTube頻道「反正我很閒」在網路上爆紅，幽默諷刺現代社會的短片不但深受年輕人喜歡，還創造出許多流行語和網路梗。他們發起的「羅馬競技生死鬥」運動更是進駐台灣各大校園，也有舉辦正式比賽。日前逢甲大學的賽事影片因為太精彩遭到瘋傳，連「反正我很閒」都忍不住在粉專分享。

在 Instagram 查看這則貼文 反正我很閒（@igotallday0628）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 11 日 上午 4:17 張貼

「反正我很閒」時常推廣「羅馬競技生死鬥」運動，規則是2人在限定區域內選一手持寶特瓶當武器，另一手當盾牌對戰，擊中對手持武器的手可得1分、正面得2分、背面得3分，先集滿10分即可獲勝。另外還有「打掉對手武器就算贏」、「超出場地範圍算輸」、「強調安全性，擊中頭部不算分」等特殊規則。日前逢甲大學舉辦比賽，綽號「逢甲兵長」的同學，在對決中使出華麗的轉身技巧打掉對手武器，贏得比賽的勝利。精彩的畫面也讓「反正我很閒」在粉專和IG分享，驚呼「逢甲明星誕生！」

YouTube頻道「反正我很閒」近日在網路爆紅！(影片來源/YouTube/反正我很閒/如遭刪除請見諒)

影片曝光後引起熱議，不少網友紛紛留言表示「以後新訓不練刺槍術了，都練這個」、「這活動挖出台灣各種人才」、「掉刀戰法真心主流」、「轉身好猛，天賦點敏捷」、「我太早畢業了...」、「熱血賽事，予以表揚」、「見識一下職業賽的水準」、「這可以創道派了吧！」、「我手好癢」。