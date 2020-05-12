不少人到海生館都會對飼育員與海洋生物優游的畫面印象深刻，療癒的餵食秀也是館內固定安排的招牌表演之一，但日前在大自然中卻上演了一場令人震撼的精彩進食秀！一群沙丁魚順著寒流往北遊，形成的巨大餌球吸引了不少魚類前往搶食，畫面超震撼。

一群沙丁魚順著寒流往北遊，形成的巨大餌球吸引了不少魚類前往搶食。(影片來源/YouTube/ 國家地理 National Geographic/如遭刪除請見諒)

每年的5至7月，非洲南部有數十億的沙丁魚會順著寒流一窩蜂的往北遊，牠們通常團結的聚在一起，形成高密度的黑色魚群，有些甚至可達15公里長，這種現象被稱為餌球或是沙丁魚風暴（sardine run），這種本能行為的主要原因是一種防禦機制，因為單一的個體比大群體更容易被吃掉。

但這種奇特的魚群似乎更容易吸引到某些掠食者。從影片中可以看到，有上百隻的鯊魚、千隻大型海豚群和一大群南非鏗鳥紛紛趕至所在位置，嚇壞的沙丁魚被海豚趕至海面後，馬上遭到海鳥群以將近100公里的時速攻擊，接著鯊魚也加入獵食的行列，整個過程大約經過20分鐘左右，最後由一位種重量級的嘉賓畫下句點，一隻15公斤重的巨大布氏鯨張開大嘴結束這場盛宴，剩下的魚則倉皇的四處逃竄，這段震撼的進食畫面也讓目睹的攝影師惹不住直呼「心臟一直狂跳，直到晚上才稍微平復情緒！」。