曹操這個名字大部分的人都相當熟悉，他是三國時期三國鼎立的重要人物之一，然而堪稱一代梟雄的他卻有著一個世人所不了解的獨特愛好，那就是搶奪人妻、寡婦做為自己的妻妾，不過事實上，這背後除了被美貌所吸引之外，竟還有相當深遠的用意。

根據史料記載，曹操一生中共有15位歷史可考的妻妾，其中就有數位曾是他人的妻子，像是杜夫人的前夫為秦宜祿，兩人還育有一子－秦朗、尹夫人的前夫為何咸，兩人也同樣育有一子－何晏、另外還有張繡的寡婦嬸嬸；而唐朝的詩人杜牧更是曾用詩句「銅雀春深鎖二喬」來調侃曹操愛人妻的特殊癖好。

但曹操將這些人妻、寡婦納為妻妾並不單純只是因為受美色所誘惑，事實上還有其他意義深遠的原因，其中第一個就是可以滿足他的「征服慾」，曹操擊敗了一次敵人後，而後再娶進他們的妻妾就像是獲得了戰利品一樣的感覺；第二個原因則是因為這些人妻多為名人名士或武將的遺孀，若是娶了她們就代表著自己摒棄前嫌，有利於他將敵人下屬和其背後的世族納入麾下，幫助自己壯大勢力。