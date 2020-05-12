2020年5月，英國每日郵報刊登一則新聞，美洲駱駝產生的病毒抗體可望用來治療新冠肺炎，此項研究如果成真，馬上就可以解決抗體數量不足的問題，源源不絕的提供給醫界使用，相當令人振奮。研究人員從美洲駱駝身上得到單域抗體(Single-Domain Antibody)或稱之為微小抗體(Nanobody)，原因是微小抗體比起我們所說的傳統抗體在體積上小10倍，而且熱穩定性和化學穩定性極高，在運送和儲存方面，相當具有優勢。

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這類冠狀病毒都是利用外面尖尖的刺突蛋白來刺穿並進入人類的細胞，生出病毒的子子孫孫後，再繼續感染人類全身其他細胞。研究人員將SARS和MERS病毒的刺突蛋白注射到駱駝體內，六週後，拿到駱駝身上的微小抗體，它能夠和病毒表面上的刺突蛋白緊密結合，如同一個劍鞘套住了一把鋒利的寶刀，所以可以有效阻止病毒繼續感染其他細胞。

當2019年底新冠肺炎大流行時，研究小組測試了利用SARS病毒和 MARS病毒所得到的微小抗體，看看能否也抓住新冠病毒的寶刀，結果顯示，雖然能夠抓住，但效果很弱，需要改進。於是經過基因工程改造後，微小抗體目前已經可以非常有效的跟新冠病毒的刺突蛋白緊密結合，可望成為治療藥物。

其實對於使用動物來產生抗體治療疾病，其實我們並不陌生。台灣平均每年有上千人被毒蛇咬傷，而我們利用馬，就可以製造出不同的蛇毒血清來治療被龜殼花、雨傘節、或百步蛇等毒蛇咬傷的民眾。期望在不久的將來，我們也可以從美洲駱駝的身上分離出足夠多的新冠病毒微小抗體，用來快速有效地治療新冠肺炎的重症患者。

作者：陽明大學教授潘懷宗博士