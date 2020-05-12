鱷魚在台灣不是經常可見的動物，然而在美國某些地區，卻時常會傳出鱷魚誤闖住家的新聞，然而其兇猛的性格和可怕的攻擊力，當地人就算再常看見鱷魚，也還是會感到害怕。前陣子，一隻鱷魚便闖入了美國一戶住家的後院，最終被警方捕獲野放，然而捕捉過程的影片曝光後，讓不少網友都笑翻了。

(影片來源/YouTube/Island Packet/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，該起事件發生在4月底的南卡羅萊納州（South Carolina），一隻體型龐大的鱷魚闖入了洛薩達（Fernando Lossada）家中的後院，一家人見狀全都嚇壞了，立刻躲到房子中避免遭到攻擊。這隻鱷魚情緒似乎相當暴躁，不僅將放在後院的家具都推翻，還破壞了些許的植物，洛薩達隨後打電話報警求助，從影片裡可以看到，警方小心翼翼地想要用套索套住鱷魚的嘴部，過程中也嘗試替牠沖水緩和情緒，然而還是遭到鱷魚激烈地反抗，甚至不斷地在草地上快速地翻滾。

整個抓捕行動歷時好幾個小時，最終鱷魚還是被抓獲，生無可戀地任由警方將之拖走，帶往安全區域進行放生。而這段抓捕行動的影片事後也被洛薩達分享到臉書中，儘管眾人都對此遭遇感到恐慌，不過在看到鱷魚的下場後還是忍不住笑翻了，紛紛留言：「我很抱歉，但看到最後一段我真的笑死了」、「死亡翻滾！」、「哈哈哈最後拖走也太沒尊嚴了」。