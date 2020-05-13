為什麼能靠Instagram賣出商品呢？Instagram這項服務已於二○一二年被Facebook公司收購，因此經常受到Facebook改版之類的直接影響，瞭解Facebook對於運用Instagram絕對有好無壞。《Instagram社群經營致富術》主要傳授在Instagram時代下獲得顧客或徵人求才之類吸引人流所需的觀念，以及具體的Know-How與技巧，徹底公開小編必知的69項鐵則！

【精彩書摘】

相信大家都知道，「Instagram」（或簡稱為「IG」）是一項以分享相片及影片為主的社交網路服務（SNS，一般簡稱為社群網站）。原則上，使用者不能只發文章，一定得上傳相片或影片才行。不過最近幾年，Instagram也推出了如「限時動態」的文字模式這類，能夠發表純文字內容的功能。

據說每月至少開啟一次Instagram應用程式的用戶（即月活躍用戶，MAU＝Monthly Active Users），全世界總共有十億人以上，每天開啟應用程式的用戶（即日活躍用戶，DAU＝Daily Active Users）更是超過五億人。

日本國內的月活躍用戶（MAU）有三千三百萬人，其中男性占四三％，女性占五七％。另外，日本的日活躍用戶（DAU）當中有七○％會使用限時動態功能，以適合智慧型手機時代的直式內容分享資訊。由此可見，限時動態也跟一般貼文一樣，都是必須善加運用的功能。

日本國內的月活躍率為八四．七％，這個數字跟大家幾乎天天使用的「LINE」不相上下。至於原因，一般認為是用戶把Instagram的訊息功能當成LINE這類溝通工具來用，以及過了二十四小時就會消失的限時動態掀起流行所造成的影響。

另外，Facebook公司也曾在二○一八年舉辦的官方活動中公布這項數據：有八成的日本用戶會因為Instagram上的貼文而展開某項行動；有四成的用戶在看完貼文後，會實際到電商網站之類的地方查看或購買商品。

除此之外，日本人在Instagram上搜尋主題標籤的次數，約是全球平均的三倍之多。「IG美照」一詞更於二○一七年奪得日本流行語大獎，由此可見Instagram已成為蒐集資訊及分享生活點滴的地方，深植於你我的生活當中。

這本書是國內外皆有許多讀者支持的《Facebook社群經營致富術》（技術評論社，中文版由臺灣東販出版）的續作，主要談的是Instagram的運用。Instagram這項服務已於二○一二年被Facebook公司收購，因此經常受到Facebook改版之類的直接影響，瞭解Facebook對於運用Instagram絕對是有好無壞。如果有空的話，請各位一定要連同前作一併閱讀。

跟前作一樣，本書並非Instagram應用程式的操作說明書，而是要傳授在Instagram時代下獲得顧客或徵人求才之類吸引人流所需的觀念，以及具體的Know-How與技巧。要將Instagram運用在商業上，必須具備幾個重要的觀念。本書將這些觀念集結起來，整理歸納成「讓生意越來越好的Instagram最強思考法」。

前作也在國外推出翻譯版本，無論國內外都有許多人捧場，於是我決定再寫一本續作，才有了本書的企劃。最後我並沒有被續作這個框架限制住，在這本書裡傳授了運用Instagram的Know-How與技巧，以及Instagram時代的商業思考法與吸引人流不可或缺的觀念。

拿起本書的讀者當中，應該有人已將Instagram運用在事業上，還有人是今後才要正式運用Instagram。請各位在吸收本書的資訊與知識後，實際應用在Instagram的貼文上。如此一來，各位應該就能更加深刻理解本書的內容。另外也希望各位在發布貼文時，能夠加上「＃IG思考法」這個主題標籤。

如果本書傳授的思考法能被更多的人看見與學習，並在Instagram的商業運用上提供一點幫助，將是我的榮幸。

(本文摘自/《Instagram社群經營致富術：集客X行銷X吸粉，小編必學的69個超強祕技完全公開！》/台灣東販)