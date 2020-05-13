不少人的工作都和大學選讀的科系有關，但不少人在畢業之後仍然對自己的未來感到迷茫，不知道該做些什麼才好。有網友就好奇在PTT發問「中文系畢業都在幹嘛啊？」文章曝光之後引起熱烈的討論，不少過來人也跳出來分享自己的經驗，直呼：「沒大家想得那麼魯！」

一名網友在PTT的WomenTalk板以標題「中文系畢業都在幹嘛啊？」發文，表示他這學期選修了散文課，同學都是國文系或是華語系，也就是俗稱的中文系，讓他十分好奇對方畢業後能從事什麼工作，忍不住直呼：「他們畢業都在幹嘛啊？只能當老師或作家嗎？」

文章曝光後引起熱議，不少網友紛紛留言表示「我哥畢業後直接簽下去，給你參考」、「很多畢業後都做跟原科系不相干的」、「網路上挑別人錯字或語病吧」、「想幹嘛幹嘛去啊，哪裡都用得到文字能力」、「找工作這種事就靠個人本領啊」、「大學等級不同出路應該差滿多的」。

但也有過來人跳出來透露中文系超優出路「第一份工作女同事清大中文，嫁給清大電機博士學長在當教授夫人，工作是諾華的助理以及中研院助理」、「強者朋友成大中文輔系法律，畢業二年考上司法官」、「我中文系畢業後轉領域唸研究所(興趣)，大學同學們當老師、金融業MA、編輯等等，薪水都蠻高的，其實沒有大家想得那麼魯」、「之前在房地產同事中文系代銷業行政，年薪百萬，給你參考」、「研究員 幫國中會考或高中學測制定國文題目，還蠻厲害的吧」。