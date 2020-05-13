每個國家的習慣與國情不同，每次至他國旅遊時，有時總會令人大開眼界。一名網友透露，日前與日本朋友至超商消費時，前面一名客人正在取貨，店員花了5分鐘才解決，這讓日本朋友相當不解，指日本人並不會在尖峰時間取貨，擔心會造成他人困擾，而此習慣曝光後，讓網友們議論紛紛。

一名網友在PTT提到，他的日本朋友來台居住一陣子，對於這裡的生活習慣都蠻適應的，上週五兩人於5、6點至超商買啤酒，在排隊期間，發現前面的女客人正在取貨，由於取貨程序較多，因此店員花了5分鐘處理，日本朋友則困惑的問「台灣人好像很喜歡在尖峰時段取貨欸？」。

而原po解釋，由於下班下課經過超商，所以順路取貨很方便，但日本朋友則回應「這樣不是會影響到很多人嗎？這樣便利商店並沒有比較便利啊」，提到日本人不太會在尖峰時段取貨，寧願等到較少人時，再出門多跑一趟，因為覺得耽誤到他人非常不好意思，原po也發文詢問對此事的看法。

多數人認為，日本與台灣的國情不同，「可能在日本，他人的觀感和壓力很恐怖吧！」、「日本人不喜歡造成別人困擾啊！寧願離峰時間再出來領貨」、「取個貨還要那麼多顧慮小劇場，難怪日本人生活壓力大」、「就日本人怕麻煩別人，這是民族性的不同啦，不用太在意」、「很少看到日本人在便利超商取貨，要嘛六日，要嘛早點下班在家等宅配」。

還有人點出更惱人的事情，「我是覺得尖峰拿一堆帳單去繳的比較煩，很擔心店員會算錯錢」、「上班最討厭遇到前三名，取貨、買咖啡、繳帳單」、「買咖啡的才討厭好嗎？一個人直接佔掉1分鐘以上」、「5.6點還好吧！你沒遇過早上8、9點在繳一堆帳單的」、「遇過早上8點人多時，點多杯咖啡+繳費+寄包裹，重點是店員只有一個人」。