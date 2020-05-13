台灣天氣逐漸轉熱，南部的氣溫比北部還高，因此至南部遊玩時，更需要注重防曬，要不然回家後總是黑了一階。日前有一名男網友透露，搬到台南住已8年，而他也曝光這期間的膚色變化，一拉開褲管讓不少人驚呼「這是同一人嗎？」。

一名男網友在《爆廢公社》表示，他原本膚色相當白，但之後搬至台南住8年，如今已沒人相信他是「白肉底」，直到掀開褲管後，明顯色差讓不少人看傻，原po小腿膚色白皙，與未被衣物遮蓋的手臂相比，差了好幾階膚色，讓他感嘆「好懷念高中時，手跟腳一樣白的日子」。

不少南部網友也有同感「土生土長台南人，在台南住了33年了，有太陽就好懶的出門」、「北部人下台南完全無法理解，大熱天為何我還要穿著外套全身包緊緊騎車，而且這麼熱還穿得住」、「我大一去台南兩個禮拜，回台北我黑到我大嫂認不出來我是誰」、「我一個半月前去觀汐平臺，那次是十年來第一次在戶外穿短褲，大概曬兩個小時黑了一些，結果花了一個半月才白回來」。