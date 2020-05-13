出道3年的明里紬，截至2020年3月底，共推出了破百部相關作品，個人單體作品則有60以上，作品內容相當多彩多姿，能演姊姊也能演妹妹，人妻、學生、公司主管都難不倒明里紬，而活動中面對粉絲更是主動親切，不論在戲裡戲外以及本身條件上都零死角，也難怪能在競爭激烈的AV界中佔有一席之地，本期JKF雜誌睽違近一年，再次邀請到迷人可愛的明里紬擔任封面女郎，

#2020 JKF5月號｜封面人物 明里紬 (JKF 提供)

這一回，將帶你一窺明里紬化身為電玩宅女的一面。

清新甜美小宅女 明里紬 零死角的奇蹟(圖/JKF提供)

就愛宅在家

外表仙氣十足，穿什麼打扮都好看的明里紬，私底下的她生活單純，喜歡宅在家的明里紬、最高紀錄是過年時曾經宅在家裡長達一星期，而最後逼不得已出門的原因，竟然是為了上傳推特與Instagram的照片不夠用了，才勉為其難地出門拍照，並自嘲自己是100%的室內派女生，本期JKF雜誌的主題為少女的房間，可說是不約而同地吻合明里紬的私生活，而在床鋪上時明里紬就像走入主場的職業選手般、對各種攝影師希望的拍照姿勢變換自如，並完全融入了場景中，放鬆、且自然，簡直如魚得水，也許就是這樣的個性讓明里紬在「室內工作」這件事上駕輕就熟，本期JKF雜誌封面，為各位帶來令人甜上心頭的清新小宅女明里紬，想必能輕鬆一掃這雨季時節的煩悶吧！

女優小檔案

清新甜美小宅女 明里紬 零死角的奇蹟(圖/JKF提供)

女優名：明里紬(明里つむぎ)

出生年月日：1998年3月31日

星座：牡羊座

血型：O型

身高：155cm

三圍：B80(B罩杯) / W58 / H83 cm

興趣：上網、追星

推特：akari_tsumugi

經紀公司：C-more

(以上內容 JKF 授權提供)