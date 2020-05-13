Nokia 5.3售價不到6千元，你心動了嗎？HMD Global發布新機Nokia 5.3，5/25正式在台上市，擁有6.55吋大螢幕、金屬機身及流線外型設計，還配置高通S665處理器、4000 mAh長效大電池，單機售價僅5990元，是HMD Global 今年首款登台開賣的中階主力機款。

Nokia 5.3售價不到6千元，你心動了嗎？(影片來源/youtube/Nokia Mobile)

Nokia 5.3於15日起開放預購，主攻萬元以下的手機市場，不僅售價親民，配備也一點都不馬虎，外觀為水滴式瀏海造型，有「黑、藍、金」共3種顏色，配置20：9顯示比例、6.55吋超大螢幕、搭載高通S665處理器，還有6GB記憶體與64GB儲存空間。

不僅如此，電池續航更長達兩天，以及最新Android 10系統 AI調節省電功能，讓你追劇也不用擔心沒電壞了興致，而女性注重的照相功能也值得關注，主相機採四鏡頭設計，並配置1300萬畫素主鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，及200萬畫素的景深鏡頭，再加上800萬前置鏡頭，可應付各種情境，讓消費者相當期待。