HBO原創影集《做工的人》上周日登場，首播即引起極大迴響。影集改編自工人作家林立青的同名暢銷書，是台灣首部以工人為主題的電視劇，聚焦小人物情感，首集就拍出基層人民生活，工人在工地遇到意外送醫急救，卻要面臨龐大醫藥費，飾演怪手司機的薛仕凌一句「為什麼穿西裝的都不用先繳，叫窮人都去死嗎？」帶出基層工人的心酸。金鐘視帝李銘順首度嘗試以台語演出，孟耿如飾演檳榔小妹，劇裡要撒嬌還穿上火辣服裝，方宥心則挑戰演出性工作者。中時電子報帶你搶先看原著，讓讀者追劇更PRO。

【精彩書摘】

最近網路興起一種對「八家將」的奇特嘲諷，時不時就會有一堆奇怪的文章出現嘲笑「八嘎囧」。其實就我的觀察，在工地的八嘎囧和這些網路上說的完全不一樣。怎麼說呢？工地的八嘎囧是來打工的。也可能因為我一直待在工地現場，遇到的這些八嘎囧和遠遠地看不大相同。我對八嘎囧的定義是：會去宮廟參加活動，跳陣頭或是參與陣頭活動。先說年輕工地八嘎囧的幾個特色：會集體行動，有漂亮機車，隨便吃，常落跑，說話要用「虧」的。

首先是集體行動。會來工地打工的年輕八嘎囧，通常做的是一些「集體」的工作。他們不會單獨一個人在工地現場，大多數是三三兩兩結伴一起，做的是可以邊做邊有個伴的工作。例如在大拆屋工地，三、四個八嘎囧敲敲打打，或是搬磚、搬垃圾重物等，這種工作很隨他們自由發揮，他們也樂得和同伴一起拆屋、搬運。或者是土方出土時的洗車工作，兩個人拿著高壓水管往貨車輪胎和道路洗呀洗呀。總之，年輕的八嘎囧一般來說都是一個帶著一個來，工資不大高，但因為通常是整天，薪水也會有個千餘元。不管做什麼，都會用手機或是什麼小喇叭放樂團「玖壹壹」。日子也就這樣和同伴過了。我身邊很多八嘎囧都是在工地忙著忙著，然後假日再去宮廟玩。

再來是機車漂亮。年輕的八嘎囧來工地現場幾次後，通常對衣服就不大要求了，很可能穿著○○宮××廟的寬鬆Ｔ，或者是舊衣服，下班有事的會在機車裡面放「真正下班要穿的衣服」，下班後水沖一沖換上衣服就跑。但無論如何，他們的車子都很乾淨漂亮。每一台看起來都精心照顧，就是那種每天下班必定洗車上蠟的樣子。另外一點是他們通常不會直接買旗艦機車，例如YAMAHA好了，他們對「勁戰」嗤之以鼻。同樣存或花十萬，他們會用七萬買「CUXI」或是「RS ZERO」、「BWS」，然後花兩萬去改車，一萬貼名字貼紙和加一些紫色、綠色、金色配件，有的還會把女朋友的名字印上去。寧可這樣，或者是買二手的來改，也不要直接花十萬去買「勁戰」。很多年輕八嘎囧上工時用拍機車和背景打卡，下工時面對夕陽再打卡。機車的油門線上面還會綁著跟宮廟求來的平安符。

然後是不在乎食物。這是觀察年輕人和老人的關鍵點。年輕八嘎囧來工地現場通常有得吃就好，不大挑食，排骨、雞腿、焢肉，邊挑邊抱怨吃膩了。有菸抽、有飲料喝， 對他們來說比便當重要。但菸酒這種事情就看工作和人了。有的死也要喝、死也要抽，有的意思意思一下。很有意思的是，不管是做啥的，他們都很喜歡集體訂飲料或是雞排，飲料都喝無糖綠茶或是青茶，如果有啤酒更歡喜，讓我們這些管工地的後來都懶了。如果工地旁邊有香腸攤什麼的，他們也常會蹺頭跑去買，然後圍著攤頭剝大蒜。

「落跑」其實發生在所有工地現場重度勞動者的身上。但是由於八嘎囧通常是年輕人，下了班還有體力到處把妹唱歌、騎車吃燒烤，結果有時候玩到睡死了真的起不來，有一些則是因為心情不好就不來。不過和其他年輕學徒比較不同的是，通常八嘎囧還會在工地為了細故而吵架，然後人就跑了。發生這種事情我得去關心一下，免得他們會帶人回來吵架嗆聲。有時候則是跑了過幾天後，自己沒事回來。也有的時候是女朋友來工地陪著工作或等著下班，這種情況，我們會要包商頭放他休息。

「虧」，其實是一種說話方式，不管年輕的、老的都適用。比如說發現錯誤要他們改正，一般來說都先用虧的來處理。不要直接硬碰硬地要求，那很可能會造成摩擦。例如要他們資源回收，直接開罵是笨蛋行為。你改成說這些做垃圾分類，可以讓旁邊的低收入戶晚上拿去賣錢，他們就會乖乖地把寶特瓶壓好壓扁。有的動了慈心，還會動手去幫忙整理。或者是他們做錯了位置要改，這時候要說：「都是師傅了，還考我有沒有來監工喲！」他們就會笑罵說：「三八啊！」馬上改。如果一開口就說他們做錯，很可能晚點就會找你嗆聲。

年輕八嘎囧還有一個特色：他們通常不會主動告訴你廟會要出陣頭去，只會說要請假找朋友。老一點的八嘎囧不同，會很認真地告訴你哪間廟的哪個主神生日。

(本文摘自《做工的人》/寶瓶文化)