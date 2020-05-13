中華民國史上最強特工戴笠被譽為「最神秘的人物」，2012年4月1日軍情局正式授權國史館解密公開他生前的手稿、函電等珍貴情報史料59卷，其中包括許多首次曝光的第一手情報資料。

戴笠原名春風，後改雨濃，長期從事特工與間諜工作，因為行蹤不定、神出鬼沒，還被美國《柯萊爾斯》雜誌稱為「特工王戴笠」、「亞洲的一個神秘人物」、「中國近代歷史上最神秘的人物」。生在諜影重重的戰爭年代，戴笠對蔣介石的忠心卻始終如一，即便在抗日前途最渺茫之際，或是蔣介石最危難之際，也從未發生過動搖，同時他也是唯一一個能在任何地點、時間見到蔣介石的人。根據美國國防情報局《大陸第373號》檔案，他一旦出現在蔣府，侍從室主任只需要通報一聲「戴先生來了」就可以直接把他帶到蔣介石的書房去。2人情誼深厚也在解密檔案中展露無遺，西安事變後，病中的戴笠就曾收到蔣的來信「貴恙如何，甚念，盼早日康復」。後來偏居臺灣的蔣介石懷念起戴笠時，也不勝唏噓的表示：「若雨農不死，不至失大陸。」

1945年一度傳出要推舉戴笠為國務委員，他予以堅辭。自知軍統的「房子很大，柱頭很小」在戰時急速擴張是應時代之需，若二戰以盟國勝利而告終，對軍統局本身卻不見得是個好消息。他屬下的重要機關「中美合作所」、「忠義救國軍」等20萬人，因不再有協助盟軍在太平洋作戰的必要，必需另尋出路。

戰時3次親自陪同美國海軍少將梅勒斯考察東南沿海情況後，戴笠已將目光投向了戰後的安身立命之所。若如其所願，戴笠成為國民黨海軍司令，他的「忠義救國軍」將搖身一變成為海軍陸戰隊，讓他做起擔任海軍總司令的美夢。但在1946年3月17日他不幸在一次空難中殞命，讓這一切全都付諸東流。他死後不出一月，軍統局最龐大的單位「忠義救國軍」就在杜聿明、陳誠等將領的一再催逼下，整編成了交警總隊。軍統局即四分五裂，他留下的「大業」也在短時間內瞬間瓦解。