在台灣的網咖中，除了開放讓客人租借使用電腦以外，還會提供許多飲品、餐點提供給長時間待在這裡的人可以簡單解決食的需求，而在這之中，泡麵就是一種在菜單上十分常見的品項。最近，有網友就非常好奇，明明網咖的泡麵就與市售的無異，為何吃起來卻特別好吃？這篇文章也引來了網咖前店員進行專業的解答。

這名網友在PTT上發文，表示儘管只是一般人也可以在商店中購買到的市售泡麵，但只要在網咖中享用就是會感覺特別好吃，連隔壁座位點泡麵飄過來的香味都會讓人肚子瞬間餓了起來，讓PO主相當好奇網咖到底是怎麼做到的。此文一出，有不少網友也都紛紛留言猜測原因，「記得有鄉民講過是有貢丸才那麼香」、「專心玩電腦時神經遲鈍，味覺降低，啥都好吃」、「水加得少，讓泡麵湯頭味道濃」。

沒想到最後竟引來了網咖的前店員現身說法，直言「水量」是美味的第一關鍵，網咖通常都會有量杯來精準抓量，水位會比平時泡泡麵還要少；另外加上青江菜讓視覺效果更好，附上的蛋也一定要半熟，這樣戳破蛋黃後湯汁才會有味覺上的變化，最後用「黑底紅碗」或「大寬口碗」盛裝，增加儀式感。