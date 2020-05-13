古代的士兵和侍衛的腰間都會佩帶著一把刀，以便有突發狀況可以隨時將刀抽出來保護自己或身旁的皇室成員，而為了方便快速地取出腰刀，通常佩帶的方式會是刀柄在前、刀鞘在後，並用離刀遠的那隻手將之抽出，不過在清朝的時候，許多侍衛都會將腰刀反過來佩帶，這是為什麼呢？

事實上，在清朝前期時，士兵侍衛們都還是正帶著腰刀，根據清朝曾擔任過侍衛的奕賡索撰寫的《侍衛瑣言》一書中所記載，在康熙、雍正、乾隆這段時間中，侍衛幾乎都是正著佩帶腰刀，直到乾隆後期反著佩帶腰刀的人才多了起來，變成刀柄在後、刀鞘在前的模樣，而這種佩帶方式也被稱作「太平腰刀」。

有一種說法表示，這種反帶的模式最主要就是要向對方傳達「自己沒有敵意」的意涵，是一種禮儀表達的方式；而另外一種說法則是認為，這種佩帶腰刀的方式比起正帶更方便在騎馬作戰時抽出刀來，也更不容易因為分心而傷害到馬匹，而且馬上作戰時通常還會在背部左側背上弓箭袋，若是正帶也很容易在拔刀時被箭袋給阻礙。