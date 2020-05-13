蛇的身體相當柔軟，而且嘴巴的容納力也十分厲害，可以吞食比自己體型還要大上許多的獵物。前陣子，澳洲一名男子就在住家外面驚見了非常驚悚的一幕，一條巨蟒正從他家的屋頂上垂吊下來，口中還緊咬著自己來之不易的美味大餐－袋貂，且花了約1個小時的時間才終於以「倒立」的姿勢享用完畢。

根據《每日郵報》報導，陽光海岸捕蛇隊（Sunshine Coast Snake Catchers）的斯圖爾特（Stuart McKenzie）最近接獲了一名男子的通報，他隨即趕往對方家裡，沒想到卻看見了一條長約2公尺的巨蟒正倒掛在男子家的屋頂上，口中還叼著吃到一半的成年大袋貂，由於蟒蛇還在進食所以他並沒有立刻上前捕捉，等了約1個小時，巨蟒享用完大餐後斯圖爾特才將之捕捉起來。

斯圖爾特對於這次的經驗感到非常驚訝，「神奇的是，他們居然可以一邊倒立一邊吞下這麼大隻的獵物」，事後他也將這條巨蟒的照片分享到臉書中，不少網友看到都覺得十分震驚，紛紛留言：「看到這個讓我吃不下早餐了，但是很精采的一幕」、「我看到一定會嚇死的」、「我真的太討厭蛇了，每次看到都感到毛骨悚然」。