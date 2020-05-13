花椰菜營養又好吃，是不少饕客們心中最愛吃的蔬菜之一，而料理花椰菜有許多種的方式，像是用油炒就更可以保留它原先內含的營養素。最近，一名網友就在PTT上發文，好奇詢問「水煮花椰菜很難吃嗎？」，竟引來眾多網友曝光了令花椰菜更加美味的關鍵。

這名網友在PTT上發文，表示自己最近在和朋友比賽吃「噁心食物」，而對方提議要吃「水煮花椰菜」，但PO主卻覺得這個挑戰一點都不難，困惑地發問：「水煮花椰菜很難吃嗎？」。此文一出，引來不少網友討論，大家紛紛留言：「不是難吃，是沒什麼味道，所以只能當配菜」、「就沒味道而已」、「川燙的蔬菜不就這樣嗎？」。

不過也有懂吃的網友直言，水煮花椰菜其實最重要的關鍵就是「調味料」，並提供了幾個搭配著一起吃會變得十分美味的方法，「配好的橄欖油根本極品，人間美味」、「花椰菜加鹽巴就夠好吃了」、「加點鹽巴跟胡椒」、「水煮以後+蒜蓉醬吧」、「你丟顆高湯塊下去水裡就不一樣了」。