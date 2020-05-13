在電競比賽當中，選手基本上都是以男性居多，很少有機會可以看到女性選手，不過去年12月在巴西舉辦的《英雄聯盟》冬季電競聯賽中就有一名美女選手亮相，雖然她隸屬的隊伍最終沒有奪下冠軍，但她仍憑著優越的外貌和身材吸引到大批粉絲的關注與喜愛。
這名電競女選手叫作Mayumi，本名為Júlia Nakamura，是一名日裔巴西人，去年8月時正式加入了「INTZ戰隊」，成為隊內唯一且也是整個電競屆中少見的女性選手。Mayumi有著漂亮精緻的長相以及凹凸有致的身材，再加上她在首局比賽後對著鏡頭比出愛心的俏皮舉動，讓她至此開始人氣迅速飆升，至今已有超過26萬名追蹤者。
而Mayumi也經常會在社交平台上分享自己的美照，日前她就在IG中曬出了粉色花朵圖樣的睡衣照，其胸前中空的設計造型使得Mayumi豐滿的上圍呈現若隱若現的狀態，再搭配上她微瞇的雙眼，朦朧的表情讓所有粉絲看到後都備感血脈賁張。
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