小譚道聽圖說》M型化 16:302020/05/14 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》M型化(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現在什麼都M型化，連笑話，也M型化。 複成企業董事長林盛文，有天被人問到最近有沒有聽到什麼笑話時，頗有所感地說，笑話，跟心情有關，心情好時，什麼都好笑，心情不好時，什麼都很灰暗～。 所以，他認為，笑話，是「富足」的人，才會感受到，「貧乏」的人，就算聽到再好笑的笑話，也像對牛彈琴，笑不太出來。 當社會M型化後，「笑話」要從「富足」的人身上找～，唉…。 #小譚道聽圖說 #笑話 #型化 #聽到 #好時 #富足 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》口罩與胸罩 16:302020/05/09 時事 小譚道聽圖說》不如懷念 16:302020/05/07 時事 小譚道聽圖說》Four dollar 16:302020/04/30 時事 小譚道聽圖說》不容易啊 16:302020/05/02 時事 小譚道聽圖說》兩點一線 16:302020/05/05 時事 話題熱門新聞 巨大猛禽鎖定兇犬當獵物 2邊緊張對峙 - 搜奇 - 話題 越南正妹穿高衩旗袍 開到臀部若隱若現 - 正妹 - 話題 上機智問答節目再對一題就獲3千萬 退休醫竟選擇棄權 - 時事 - 話題 陳建仁棄卸任禮遇沒什麼？網揭利弊：虧爆 - 時事 - 話題 搬到台南住8年曝身體變化 網驚根本不同人 - 日常 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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