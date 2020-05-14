現在什麼都M型化，連笑話，也M型化。

複成企業董事長林盛文，有天被人問到最近有沒有聽到什麼笑話時，頗有所感地說，笑話，跟心情有關，心情好時，什麼都好笑，心情不好時，什麼都很灰暗～。

所以，他認為，笑話，是「富足」的人，才會感受到，「貧乏」的人，就算聽到再好笑的笑話，也像對牛彈琴，笑不太出來。

當社會M型化後，「笑話」要從「富足」的人身上找～，唉…。