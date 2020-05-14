她在去年為自己瘋了一回，重拍深沉的自由聲響，發現做喜歡的事才會發光！

她不像其它女孩一樣誤打誤撞成了模特兒，也不害怕在鎂光燈前成為焦點，面對生活向來低調行事的她，在去年為自己瘋了一回，重拍深沉的自由聲響，發現做喜歡的事才會發光，更有動力讓自己變好，她是林妤霜，透過她的故事才明白，在平凡的日子裡如何讓自己變不平凡。

狂野性感不從眾 GONE WILD(圖/JKF提供)

在網上搜尋「林妤霜」你還會發現她從大學時期就是知名系花，起初因為對拍攝有興趣，都以互惠的方式找攝影師累積作品，滿足自己當模特兒的渴望，漸漸的這個希望成真，「打從一開始我就很有自信的拍出許多比基尼和內衣的照片，沒遇到任何關於展露性感的問題（笑）！」，讓她在眾多美女的產業之中，找尋自己的價值，她謙虛說：「其實我也不覺得自己很漂亮，但我抱持著每個人都有自己的特色，與其花時間去羨慕別人，不如專注在自己身上。」，對林妤霜而言，從小受限於家人和環境，別人做什麼好像就要跟著做，才能得到大家的認同，讓長大的她不斷思考，「其實出了社會後，很難感受所謂真正的快樂，有太多壓力排山倒海的出現在你面前，你能做的就是想盡辦法找到能使自己生活舒服的方式，趁年輕多去嘗試學習，做喜歡的事才會發光！」。

狂野性感不從眾 GONE WILD(圖/JKF提供)

Kyna 林妤霜

狂野性感不從眾 GONE WILD(圖/JKF提供)

生 日：12 / 25

星 座：摩羯座

身 高：166

體 重：47 KG

三 圍： 32E、23、34

Facebook：Kyna 琦琦-林妤霜

IG：pug_dodo520

狂野性感不從眾 GONE WILD(圖/JKF提供)

(以上內容由JKF授權提供)