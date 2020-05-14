競爭是留給失敗者的！推翻和質疑一切理所當然，從無到有地發明一個公司，才叫「創業」！彼得．提爾是矽谷最閃耀的明星。他是成功的企業家、對沖基金經理人、暢銷書作家、慈善家，更是美國總統川普的科技政策顧問，一手拉拔了PayPal、臉書和Palantir三個世界級的企業，讓自己成為睥睨全球的富豪。

《矽谷天王彼得．提爾從0到1的致勝思考：從臉書、PayPal到Palantir，他如何翻轉世界？》為讀者呈現這位矽谷天才的各個面向，深入解析他成功的DNA。特斯拉、YouTube、LinkedIn等創辦人，為何都與他有關？創立連CIA與FBI都是客戶的神祕數據公司Palantir，目的是什麼？他為什麼能夠慧眼獨具，一早就發現臉書的潛力？特立獨行的彼得．提爾，一舉一動都牽動著世界的局勢，也正吸引全球關注的目光！

【精彩書摘】

●把握別人沒看到的機會：樂觀與逆向思考

《財富》雜誌於2014年9月刊登了〈彼得．提爾和你想的不一樣〉（Peter Thiel Disagrees With You），且該雜誌當期就以全黑背景、身著緊身皮夾克的提爾為封面，文章內容探討他的逆向思考世界。提爾自詡為逆向思考的知識分子，憑藉著這一個人特色，迄今已獲得巨大的財務成就。亞馬遜創辦人傑夫．貝佐斯曾於2016年10月表示，逆向思想者通常都是錯誤的；而提爾事後接受《紐約時報》專訪時，則表示他不贊同貝佐斯的想法。

其實提爾的人生過得很順遂，從學校畢業一直到就讀史丹佛大學，他順利、循規蹈矩地完成傳統的教育過程。念書時期，他同時也是一位優秀的西洋棋高手，除了學業和考試以外，他還參加了大大小小的西洋棋比賽。畢業後，他進入曼哈頓一家大型律師事務所工作，開始了勤勞的倉鼠生活。

現在，他想給年輕人（他在他們身上看到年輕時的自己）以下這個建議：「請自問：我為什麼要做這些事？是因為我想做？或者我只是在玩面子遊戲？」

逆向思考者以及逆向思考投資人究竟有何異於常人之處呢？身為投資人，若想要取得平均或甚至非凡的成果，就必須採取有別於既定路線的途徑。巨大的成功反映在持續高比例的回報率上，唯有勇於冒險、敢於挑戰壓倒性共識的人才有可能成為贏家。金融市場及其所有參與者就像賭場或甚至樂透──儘管提爾顯然不喜歡這樣的形容方式，在道德上也不想將新創企業及其創辦人與員工比擬為樂透彩券。

目前仍在世且最成功的投資人非投資大師華倫．巴菲特莫屬。巴菲特是逆向思考的最佳典範，股市下滑和金融市場恐慌就是他最大的幸福感來源。當大多數股民死盯著螢幕上綠油油的數字，緊張到滿頭大汗時，正是巴菲特大刀闊斧、逢低買入優質股的好時機。巴菲特「在別人貪婪時恐懼，在別人恐懼時貪婪」的逆向操作策略讓他成為投資傳奇。「我喜歡逢低時買入。」巴菲特坦率地承認。我們都曾看過加油站或超市特價時，人群大排長龍的情景，價格愈低，人潮愈多。有趣的是，同樣的人在股市中的行為卻完全背道而馳：股價下跌時，股民們紛紛求售，而不是買進。

「與眾不同是值得的」，創辦人基金網頁上偌大的幾個字特別吸睛。約有80%的風險投資業不僅無法透過客戶託付給他們的資金賺錢，甚至還賠錢。套句昇陽電腦（Sun Microsystem）共同創辦人暨風險資本投資傳奇維諾德．柯斯拉（Vinod Khosla）的話：「95%的風險投資家沒有獲利。」

也就是說，在提爾專注的新創企業領域裡，主流方法是行不通的。但什麼是逆向思考模式？如果將逆向思考直接理解為普遍化的相反，那未免把事情看得太簡單了。純粹反應性的行事並不會比從眾行為來得好。畢竟在股市拋售潮時，巴菲特並不會每支股票都買，他口袋裡早已有要在價格低檔時買進的目標名單，那是他經過研究後精挑細選的優質股。

然而成功的逆向思考究竟有何特性？創辦人基金的布魯斯．吉布尼（Bruce Gibney）建議「獨立思考」。但他表示這並非沒有風險，因為獨立思考的人得不到他人的支持或肯定，因此經常會提出「得不到他人附議」的結論。這裡又會出現提爾那個所有問題的問題—「只去做別人也在做的事是不夠的。投資專注於創新和雄心壯志的目標，但又令人心驚膽戰的企業，才是挑戰。」創辦人基金宣言如是說。

提爾和巴菲特具備非凡的智慧，能將他們的眾多資料和看法彙整成獨樹一格的思考模式。他們能消除周遭紛亂又分歧的雜音，如同隱身在幽靜的佛寺，從靜謐中形成自己獨立的見解；然後再將他們獨樹一格的見解以堅定和一致性付諸實踐，鉅額投資在他們利用自己所知而精選出來的成果。2009年，巴菲特於金融危機最高峰時，以超過260億美元收購美國最大鐵路公司之一的伯靈頓北聖塔菲公司（Burlington Northern）。沒有人知道美國的經濟衰退會持續多久，以及巴菲特的這項收購何時才能回收。當時那是巴菲特有史以來對一家公司最大的單筆投資，也等於賭上了美國的經濟。《華爾街日報》當時也以「長期看漲訊號」評論該項收購。

提爾在科技領域的投資成績也毫不遜色，其他科技領域的投資人大多只專注在網際網路和行動應用程式的投資，偶爾來個「幸運小試」。和他們不同的是，提爾採取了截然不同的策略。他的投資標的不局限於特定產業或熱門議題，如大數據或雲端計算。他瞄準研究能永續改變世界之潛在科技的新創企業和新創者。這種策略的風險極高，因為沒有人可以打包票說某項技術是否具備永續性的突破發展潛能，或其出現的時機是否符合大眾胃口，進而保證產品在經濟上的成功以及投資者的荷包獲利。

提爾以PayPal和Palantir創辦人的身分參與數位世界的企業活動，或是身為臉書第一位外部投資人，以及他大膽投資伊隆．馬斯克的SpaceX航太運輸公司或生物技術公司，在在證明了他的策略是正確的。投資高風險的科技公司，有如在大霧瀰漫的高速公路上高速行駛，面對不確定性，我們需要很大的勇氣和堅定的意志。科技新創企業的發展不是線性的，而是每天都在洗三溫暖，一下子士氣高昂有如置身天堂，一下子彷彿掉入地獄般愁雲慘霧；前一秒還在正軌上，下一秒又變得毫無把握，原本信心滿滿的新創企業頓時面臨生存關頭。

SpaceX經歷三次失敗發射後，第四次嘗試終於成功。PayPal經過五次的商業模式更迭，終於取得永久性的成功。臉書的成功也不像大家想像的那麼理所當然。在高用戶量數字轉換為獲利之前，祖克柏和臉書董事會成員雪柔．桑德伯格都歷經長時間的混沌和不確定性，但他們撐過來了，並成功地讓這台廣告巨獸動了起來。當時Google已經是數位廣告市場龍頭，實在難以撼動它在市場上的地位。臉書於2012年上市時，還必須在招股說明書上將當時尚未存在的手機行動支付概念列入風險報告中；而今，臉書的絕大部分收入都源自於行動終端裝置。

創業有如實驗。新創企業的創辦人、投資人和員工必須像科學家一樣，不斷對其公司和產品進行實驗性變更，然而，這些變更的結果大多是不可預測的。

提爾對科技新創企業的投資策略和巴菲特投資股票的策略類似，他偏好集中式的投資組合。他與業界盛行的「噴霧和祈禱」（Spray and Pray，分散、小規模地投資，然後祈求老天爺，希望獲得平均值以上的回報）逆向而行，他習慣鉅額投資少數幾個新創企業，因為他的風險投資組合不會超過十家，但每一筆都是鉅額投資，唯有如此，最終才有可能達到像投資臉書那樣的非凡回報率。這個議題我們將在後續章節詳細說明。

「失敗和悲觀可成為一種自我實現的特性。」很多人都太小看自己了，「如果你認為，你找不到任何創新，那麼你甚至連試都不會去試。」提爾是個正向和樂觀思考者，他很希望這個社會能重新回到50和60年代，那時對未來充滿樂觀，相信人類走在進步的方向。正因為近年來的經濟低迷，科技很有可能再次成為人們心中重要的解決基石。提爾對全球化議題也有不同的見解，他認為科技才是決定未來的關鍵因素，而非全球化。環境為中國和印度的成長付出了龐大的代價，但是快速成長的新興國家，其工業化程序無法利用工業國家的老舊技術來解決，想想日益增加的碳排放量就能明白箇中道理。如果我們再繼續使用既有方法和程序來進行經濟活動，「將會對我們的環境帶來災難。在這個資源有限的世界裡，沒有新科技的輔助，全球化將無法延續」。提爾會被稱為「事半功倍原則」（Doing more with less）的代言人，不無道理。

(本文摘自/《矽谷天王彼得．提爾從0到1的致勝思考：從臉書、PayPal到Palantir，他如何翻轉世界？》/先覺出版)