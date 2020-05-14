不少人會參加機智問答節目，藉此賺一筆退休金，但往往到最後一關魔王題時總會卡關，參賽者就算不確定題目，也會試著賭賭看答題。英國一名退休醫師，日前參加《誰想成為百萬富翁？》(Who Wants To Be A Millionaire)節目，只要答對最後一題，就能抱走100萬英鎊，但他卻選擇拒絕作答，果斷的態度也讓主持人吃驚。

安德魯（Andrew Townsley）最終選擇棄權，他原本有機會抱走100萬英鎊(影片來源/youtube/Who Wants To Be A Millionaire?)

根據《每日郵報》報導，53歲退休醫師安德魯（Andrew Townsley）於12日參加《誰想成為百萬富翁？》，期間在主持人克拉克森（Jeremy Clarkson）激烈出題下，連答對14個問題並獲得50萬英鎊獎金，直到最後一題魔王題，假若他能答對，不僅能抱走100萬英鎊，甚至是英國歷史上第6位獲得最高獎金的選手。

最後一題題目是「在汽機車競賽史上，哪個賽事最早舉辦？A.勒芒24小時耐力賽B.摩納哥大獎賽C.印第安納波利斯500英里賽D.英國曼島TT賽」，由於安德魯並不確定答案，於是「Call Out」向朋友求救，但對方仍無法給予確定的答案，這讓安德魯不知該如何做選擇，最終選擇放棄作答，僅抱走50萬英鎊獎金。

安德魯果斷的選擇，也讓不少人驚呼不已，指他不貪心，而他事後也透露，當時心中的答案是D，但由於沒有十足的把握，所以選擇棄權，只抱回一半的獎金，而正確答案也正是D，對此是否感到惋惜，他表示並不後悔，答對雖可抱回100萬英鎊(約新台幣3677萬)，但若答錯題目，他將損失43.6萬英鎊，只剩6.4萬英鎊獎金。

安德魯事後受訪提到「我承擔不起40萬英鎊的賭注」，所以才選擇只抱走50萬，而這一筆獎金該如何運用，他表示由於患有多發性硬化症(MS)，又正值新冠疫情期間，所以會先待在家一陣子，之後會與妻子至尼加拉瀑布旅遊，並投入慈善機構。