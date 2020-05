不少人會參加機智問答節目,藉此賺一筆退休金,但往往到最後一關魔王題時總會卡關,參賽者就算不確定題目,也會試著賭賭看答題。英國一名退休醫師,日前參加《誰想成為百萬富翁?》(Who Wants To Be A Millionaire)節目,只要答對最後一題,就能抱走100萬英鎊,但他卻選擇拒絕作答,果斷的態度也讓主持人吃驚。

安德魯(Andrew Townsley)最終選擇棄權,他原本有機會抱走100萬英鎊(影片來源/youtube/Who Wants To Be A Millionaire?)

根據《每日郵報》報導,53歲退休醫師安德魯(Andrew Townsley)於12日參加《誰想成為百萬富翁?》,期間在主持人克拉克森(Jeremy Clarkson)激烈出題下,連答對14個問題並獲得50萬英鎊獎金,直到最後一題魔王題,假若他能答對,不僅能抱走100萬英鎊,甚至是英國歷史上第6位獲得最高獎金的選手。

最後一題題目是「在汽機車競賽史上,哪個賽事最早舉辦?A.勒芒24小時耐力賽B.摩納哥大獎賽C.印第安納波利斯500英里賽D.英國曼島TT賽」,由於安德魯並不確定答案,於是「Call Out」向朋友求救,但對方仍無法給予確定的答案,這讓安德魯不知該如何做選擇,最終選擇放棄作答,僅抱走50萬英鎊獎金。

安德魯果斷的選擇,也讓不少人驚呼不已,指他不貪心,而他事後也透露,當時心中的答案是D,但由於沒有十足的把握,所以選擇棄權,只抱回一半的獎金,而正確答案也正是D,對此是否感到惋惜,他表示並不後悔,答對雖可抱回100萬英鎊(約新台幣3677萬),但若答錯題目,他將損失43.6萬英鎊,只剩6.4萬英鎊獎金。

安德魯事後受訪提到「我承擔不起40萬英鎊的賭注」,所以才選擇只抱走50萬,而這一筆獎金該如何運用,他表示由於患有多發性硬化症(MS),又正值新冠疫情期間,所以會先待在家一陣子,之後會與妻子至尼加拉瀑布旅遊,並投入慈善機構。