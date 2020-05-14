不少遊子為了唸書或求職離開居住的縣市在外租屋，除了交通、屋況、房租等條件需要考慮之外，居住的環境和鄰居恐怕也需要稍微注意一下，以免發生恐怖的情況！一名女大生日前就在論壇分享自己過去租屋的經驗，驚悚的過程讓網友看了全都毛骨悚然。

一名女大生日前在論壇Dcard發文，表示她在台中某大學念書，課業繁忙讓她回家經常累的直接倒頭大睡。某天昏睡到晚上10點多起來洗澡後，打算繼續睡回籠覺。因為當天天氣涼爽沒有開冷氣，門外的動靜聽得非常清楚，讓她注意到似乎有人一直在她門外徘徊，好奇的她往門口貓眼一看，發現有一個男子面對她的門口在滑手機，5分鐘後又往樓上3樓走。1個小時後，原PO又聽到門口有動靜，一看貓眼竟然看到「一個瘦弱的男生在我家門口以及那小小的走廊半脫著褲子，在我家門口打手槍這還不要緊……最可怕的是他一邊打手槍，還一邊用一隻食指輕輕敲著我的房門。」後來男子將精液灑在原PO的櫃子上又回到3樓。

一到早上原PO立刻打電話告知房東此事，這中間該名變態男子還一直不停的在原PO門口跟3樓間徘徊，也時不時輕敲她的房門。害怕的原PO，到平常出門的時間也不敢出門，11點時才從貓眼看到該名男子背著包包像是要去上課的樣子，但恐怖的是經過原PO家門口時竟然蹲下來算有幾雙鞋子，似乎想知道原PO出門了沒。原本打算報警，但因為沒有直接證據，該名男子也沒有對她實質上做出什麼行為，連警察都勸她不要自找麻煩。最後她也在2天就火速搬離該處。雖然已經事隔1年，原PO也透露她「偶爾晚上還是會因為外面的腳步聲而失眠」奉勸大家「切記出門或在家，都要把門多鎖幾層，當下有不對就馬上錄影或報警，不要像我當下只顧著害怕！」