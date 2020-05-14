不少人選擇考公務員，認為其職是鐵飯碗，且薪資也比民間企業優，但其實公職與民間企業都各有優缺點。日前有一名網友提到，許多人都想考公務人員或是國營企業，讓他非常困惑，詢問「民間企業和公務人員比起來有優點嗎？」，在網路上引發討論。

一名網友在PTT表示，公職與民營企業究竟哪個好，經常在網路上引發討論，不少人都一面倒選擇公務員，但以客觀角度來看，認為難道在民營企業工作，條件真的就比公職還差嗎？因此好奇問到「客觀討論民間企業和公務人員，比起來真的沒有優點嗎？」。

多數網友認為，民營企業能兼職、升遷加薪較快、轉職較容易且自由，「升遷快、加薪快」、「優點就是公務人員要請調單位不容易，私人企業辭職跳槽機會比較多，也來去自如」，還公務員則是薪水穩定，且不用擔心中年失業，「朋友公務員看起來也是狂加班，但是比較有保障吧」、「公務員好處是不擔心失業，不是高薪，沒有又高薪又穩定這回事」。

還有人分析指，公職起薪約3、4萬，其實並不高但較穩定，只要不要懶惰或犯大錯，應該能安穩做到退休，「有人說公務員爽，其實早就沒有多爽了，多的是工作累的半死還要加班，但這工作比較不用擔心會被裁員。民間企業要說優點的話就是自由，薪水部分就看能力。以業務來說，有些菁英業務月薪幾十萬都有，隨時可以跳槽到薪水更高的企業，看老闆不爽隨時可以走人，但相對的，民間企業就是不夠穩定，要領多少過的怎麼樣全看老闆」。