新買的房子還未入住，居然就遭鄰居投訴，難道是遇到鬼了嗎？大陸杭州一名女子在星橋街道買毛胚屋，由於打算做為婚房，因此一直未入住打理，但近日她卻收到鄰居投訴，指房子臭氣沖天，讓她驚覺不對勁，一開門後當場傻眼，新房居然被6隻狗霸佔，地上滿是排泄物，讓她氣得向狗主人要賠償。

根據《騰訊新聞》報導，浙江杭州一名張姓女子，先前在星橋街道隆昌社區蘇荷苑買了一間毛胚屋，打算當婚房所用，因此一直閒置未入住，直到今年2月，她接到鄰居投訴，指她的屋子裡有臭味，甚至還有狗吠聲，這讓張女相當不解，因為房子裡根本沒有住戶。

張女趕緊至新屋查看，發現屋子竟被6隻狗霸佔，裡面全是狗的排泄物，進一步了解得知，這6條狗是樓下鄰居阿江(化名)飼養，但不清楚狗為何會跑進她的家，雙方進行協商調解，警察也介入幫忙，但由於兩人分歧太大，根本無法達到共識。

直到今年4月，張女將阿江告至餘杭區法院，要求對方賠償清洗、消毒等約2萬元費用(約新台幣8.4萬)，另外還有1萬元(約新台幣4.2萬)賠償撫慰金，法官呂偉多次至現場檢查，判被告阿江應支付相應的經濟補償，並且還要對張女賠禮道歉，這一起糾紛才順利結束。