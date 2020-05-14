許多網友都會在PTT表特板交流正妹資訊，有不少正妹還因此一舉成名，甚至踏入演藝圈成為家喻戶曉的偶像明星。日前有人就分享一名被日媒譽為「天氣女神」的絕美氣象主播，精緻的五官和甜美的笑容瞬間掀起暴動，讓文章在PTT被推爆。

外型亮眼的貴島明日香被日媒封為「天氣女神」。(影片來源/YouTube/kobecitychannel/如遭刪除請見諒)

一名網友在PTT表特板以標題「天氣女神」發文，並貼出一名正妹的一系列美照。據了解，該名正妹是日本電視台晨間新聞「ZIP!」裡負責氣象播報的貴島明日香，今年24歲的明日香從高中開始就因為亮眼的外型以模特兒身份活躍於各種拍攝，還接拍了許多廣告和MV。因為面對鏡頭自然大方，讓她21歲時就正式當上氣象主播，專業清晰的口條配上她仙女級別的絕美顏值，讓她人氣在短時間內急速竄升，被日媒封為「天氣預報女神」、「令和最美天氣預報員」，而她播報的時段也經常都是收視最高的時段。

在 Instagram 查看這則貼文 貴島 明日香 Asuka Kijima（@asuka_kijima）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 30 日 下午 4:40 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 貴島 明日香 Asuka Kijima（@asuka_kijima）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 1 日 下午 5:07 張貼

網友看了之後，紛紛留言回應「笑容可愛」、「真的是女神」、「IG直播時很活潑 ，跟電視上形象反差很大」、「追蹤超久了」、「有酒渦就是迷人」、「叫明日香的都超香」、「可愛很有女友感」、「報氣象的時候真的超可愛～～」。