「以前都是直接買蔬菜、豆腐，在攤位上加工。春捲皮也是現做，很新鮮。」不一會拐個彎，「這裡一整圈都是賣豬肉的。豬肉賣不完就灌成香腸，做臘肉。」來到市場後頭的魚丸店，「阿嬤還是每天一早去買魚做魚漿。」跟著呂正祥的腳步穿梭，在市場攤位間探險，說起烙印在身體記憶裡的捏魚丸、醃醬菜，他臉上不自覺浮現孩子般的笑容。

呂正祥是新竹市中央形象商圈發展促進會理事長，也是在市場長大的孩子。

中央形象商圈發展促進會理事長，呂正祥。(中央形象商圈提供)

中央形象商圈包含中央商場、中央市場、城隍廟、西門市場，過去是新竹市重要的百貨集散地，也是維繫人們一整年，甚至一生的時間刻度。逢年過節的採買不提，嫁娶時的衣服訂做也是來到市場。在這裡挑選布料，接著到一旁裁縫店選擇款式與量身。近年卻因百貨公司設立而逐漸沒落。呂正祥說，像商場有一攤販賣嬰兒服、童裝，賣得或許沒有百貨公司精緻，卻有滿滿心意。「這個嬰兒服如果你告訴他你是要送人的，他會在身後幫你用紅線繡個『卍』字，代表祝福。」

「我覺得市場它不同於百貨公司、不同於大賣場，就是它有溫度。你看這裡賣東西，他會不厭其煩地跟你解釋。這個肉怎麼滷，這個魚怎麼煎才會漂亮，他會教你。」

呂正祥回憶，以往市場是讓人「安身立命」的地方。只要你會一點技藝，哪怕你賣一點小東西，就能在市場擁有一席之地，餬口維生。以前市場摩肩擦踵的景象在年老攤商的腦海裡仍歷歷在目，對比現況可說大不如前。在市場互相照顧、有溫度的情誼，加上老人家的對過去榮景的回憶，讓呂正祥決定投入活化市場。

透過市集找到消費需求

呂正祥在中央商場舉辦「長桌市集」，徵選手作、小農產品的攤商。(中央形象商圈提供)

市場活化的第一步，是營造商業氛圍。因此從去年中開始，呂正祥在中央商場舉辦「長桌市集」，徵選手作、小農產品的攤商。除了帶進人潮外，若是攤商生意不錯，更可能租下市場店面。市集形同另一種「試水溫」的方式。

「買菜累個半死，有個地方能夠喝咖啡、休息一下，真好。」一早來到中央市場採買的阿姨，提著菜籃走到中央商場這一頭的「夜餘製豆」，點杯咖啡喘口氣。原以為和傳統市場格格不入的咖啡廳，卻意外成為逛街買菜後休息的好去處。

對於咖啡廳在傳統市場的銷售情況，呂正祥原先也是抱持懷疑的態度。直到去年嘗試在商場擺攤後，才發現原來商場的消費者，其實有這樣的需求。

要改變，難以避免出現反對的聲音。而呂正祥的應對方式則是「做就對了！」呂正祥說，剛開始市集開辦兩個月，不少人還在旁觀。到了現在八個月過去，慢慢影響到一部份的人，週末也會協助插旗佈置。「現在這件事把它做好了，看它可以延伸到哪一塊，我們就繼續往下做。」

現代化的管理思維

加強管理，改善食品安全及衛生，提供舒適的購物環境。(中央形象商圈提供)

中央形象商圈的活化其實才剛起步。但過去在百貨流通業工作的經驗，讓呂正祥對管理、通路及消費者變化較為熟悉。因此他認為，在引入人潮及創造商業氛圍後，第二步需要將其變成一個現代化的市場。呂正祥說，「不是說新的建築物就是現代化市場，而是管理思維。」呂正祥強調，「傳統市場拆掉以後就不會再有了。」但只要加強管理，改善食品安全及衛生，創造出好的交易秩序與安全的購物環境，消費者自然會來。

隨著社會型態變化及生活習慣改變，消費場景需要與時俱進。呂正祥說，以前念小學的時候，暑假前都要幫家裡醃醬瓜。當時大家還是習慣在家裡吃早餐，總會上市場買醬瓜配著吃。到後來美而美早餐店出現以後，醬瓜才漸漸從早晨的時光退場。

「年輕人沒有體驗過那樣子的生活，也不必去追求，那就是個時代演進的過程。有些會過去，也不太值得追念。但有些東西是屬於大家共同、可以延續的。」呂正祥說。

傳承文化內涵

呂正祥口中所說可以共同延續的，是文化的傳遞。

西門市場內的糕餅鋪，師傅隨著溫度改變添加的油量，讓糕餅保持在最美味的狀態。(中央形象商圈提供)

比如西門市場內的糕餅鋪，師傅隨著溫度改變添加的油量，讓糕餅保持在最美味的狀態。這是由機器統一製作無法達成的口感。又或者像中央商場內的裁縫師傅，收到客人訂單後會為他量身，並將所挑選的布料一角訂在簿子上。而城隍廟更是主導了商圈大夥的生活作息。除了過年、端午節等大節日外，冬至前一天拜的是城隍爺誕辰，而7月15日中元普渡，呂正祥說，「我們這裡大拜拜是在7月19日。聽說以前衙門是會砍頭的，所以安排這個時間是有典故在的。」

配合這些習俗，商圈或許是適合傳承文化的場域。

因此除了市集以外，在呂正祥的腦袋裡頭，似乎有源源不絕的「點子」，結合文化與市場活絡。例如一年一度的城隍祭，其中「夯枷」儀式仿效古代犯人在肩上扛著刑具，向城隍爺祈求赦免罪過。去年呂正祥便提供自己栽種的稻米作為「平安米」，讓參加「夯枷」的民眾兌換。兌換平安米的同時，也把民眾帶進商圈內。

重新審思生活

「我覺得這是讓我們去重新審思生活、在地文化，有別於效益、經濟來說，這是值得做的事。」在分享對市場的想法時，呂正祥總是充滿活力，偶爾露出小心思得逞的表情。市場彷彿又回到他小時候的遊樂場一般，盡情地讓裡頭變得更加有趣。

若說讓他堅持下去的動力，也許是想像一個未來：「如果我們真的把這個街區，變成很現代化的市場，又有傳統的人情味，又兼顧到消費的安全，我覺得像我們生活在這邊的小老百姓，應該大家都會很想要這樣子的市場。」

在地人帶你逛市場

新奇昌布行。(中央形象商圈提供)

古早味春捲皮攤位。(中央形象商圈提供)

中央形象商圈包含了中央商場、中央市場、城隍廟、西門市場，呂正祥理事長提到以前人家都說舊城區是新竹的蛋黃區，而這整個街區其實就是蛋黃中的蛋黃，精華地段中最熱鬧的地方之一，現在就讓在地新竹人帶我們到中央形象商圈，看看這裡有什麼有趣的店家吧！

中央形象商圈

中央市場：東區西門街2巷1號

西門市場：中央里中山路101號

中央商場：中央里中央路三巷一號

新竹都城隍廟：北區中山路75號