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越南正妹不僅皮膚白皙，甚至一個比一個還要辣。胡志明市一名20歲女大學生，平時戴著眼鏡、擁有一頭黑秀髮，經常在IG分享穿搭，由於身材凹凸有致成為網美，對於為何會一炮而紅，也讓她相當吃驚，她甚至還被封為「最性感眼鏡妹」。

在 Instagram 查看這則貼文 Thuỵ Hân（@hiann_）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 18 日 下午 9:02 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Thuỵ Hân（@hiann_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 9 日 下午 10:00 張貼

Thuỵ Hân全名為Nguyen Thuy Bao Han，出生於2000年，來自胡志明市，目前就讀建築大學服裝設計學系，擁有168公分的高挑身材，三圍為85-62-96，儘管經常戴著一副眼鏡，但仍難以遮掩她的美，也因外型姣好，IG上吸引40.8萬人追蹤。

在 Instagram 查看這則貼文 Thuỵ Hân（@hiann_）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 4 日 下午 8:59 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Thuỵ Hân（@hiann_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 11 日 下午 10:01 張貼

Thuỵ Hân透露，除了上課以外，由於有朋友開設服飾店，便找她幫忙拍攝穿搭，因此從高中開始就擔任模特兒，未來希望能存到一筆錢出國旅行，或嘗試自創品牌。而她也經常曬出美照，讓粉絲們狂噴鼻血，日前還分享穿旗袍的辣照，只見旗袍高衩開到大腿，白皙嫩腿若隱若現。

在 Instagram 查看這則貼文 Thuỵ Hân（@hiann_）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 10 日 下午 9:00 張貼