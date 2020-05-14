看了前面的市場介紹，是否也想親自去逛一逛呢？逛街就是要自己親自走一趟才有趣。所以我們為大家安排了一日市場遊，從關東市場開始，接著回到市區逛逛最五花八門的中央商圈，晚餐走進東門市場，各國料理任君挑選。從早到晚，逛好逛滿，想知道我們最推薦的店家是哪些嗎？繼續看下去！

01 關東橋小籠包

關東橋小籠包。(中央形象商圈提供)

早起的鳥兒有蟲吃！關東市場附近最火熱的早餐店就是這一家。每次經過幾乎都是滿滿的排隊人潮，招牌必點的食物就是小籠包還有豆漿，皮薄餡多是這家小籠包的特色，為了不讓小籠包吃起來乾口，所以內餡豬肉肥瘦各半，保持多汁的口感。一杯12元的豆漿更是CP值爆表，如果想要在逛市場前來份經濟實惠的早餐，這就是你最好的選擇。

偷偷地說：如果早上六點多來的話，通常都不太需要排隊喲！

新竹市東區關東路23巷17號

03-5776453

週二－週日：05:00-11:00（週末提前至04:30營業）週一公休

02 糯米水餃

糯米水餃。(中央形象商圈提供)

午餐可以回到熱鬧的中央商圈，如果問新竹在地人中央市場要吃什麼？相信很多人都會回你「糯米水餃」！仔細看端上桌的糯米水餃湯，一口大小的糯米外皮包上充滿油蔥味的肉末內餡，吃起來像湯圓但又比湯圓好入口；除此之外，還有白糯米或是紫糯米的選擇，配上大骨風味的高湯，灑點香菜，十分順口，吃過一次絕對上癮。中央市場有幾家知名的糯米水餃店，風味各異，請大家親自去品嚐！

03 弘觀絨線行

弘觀絨線行。(中央形象商圈提供)

吃飽後往旁邊的中央商場逛逛，中央商場是新竹市早年重要的百貨聚集地，主要販售的品項大多為衣料、服飾等。而這家絨線行也是在地人大推的店家。五十年的經歷，加上媳婦接手後開課教學，整間店有了新活力，喜歡手作的朋友歡迎到店裡逛逛，五花八門的線材令人目不轉睛，有機會還可以和老闆娘聊聊，說不定可以激發出更多的靈感。

新竹市北區中央路3巷34號 03-5230469

09:00-19:00 （週末會提前30分鐘打烊）

04 青丹扎西

青丹扎西。(中央形象商圈提供)

走完中央商圈後，肚子應該也餓了。接著就可以出發到東門市場尋覓晚餐。市場裡的夜生活十分熱鬧，各種異國料理都有機會在這邊找到，除了常見的日式、泰式料理外，竟然還可以找到「西藏式」！因為喜歡西藏所以決定在台灣開一間西藏料理的老闆夫婦，為大家帶來最道地的口味。點幾串充滿孜然風味的烤物再加上一碗熱呼呼的金蟲草羊肉麵，咬下食物的一瞬間猶如身處當地，喜歡嚐鮮的人千萬不要錯過。

東門市場1樓1027號

0915-838170 17:30-23:30

05 迴香酒鋪

迴香酒鋪。(中央形象商圈提供)

吃完飯後就適合來一杯！慢步走上二樓可以看見以日本酒專賣為特色的《迴香酒鋪》。開門進去，調酒師輕聲地在中島後招呼你入座，仔細地為每位客人介紹酒單，除了常見的酒款外，店裡不時也會出現限量酒款，來這裡，不怕喝不到喜歡的酒，除了酒之外，店裡還提供配酒的小點讓客人選擇，晚餐吃不飽不用擔心，就來這邊點些下酒菜，完美的一天，就在此結束。

東門市場2樓2091號 0912-465805

週二~周四 20:00~24:00

週五、周六 18:00~01:00

週日 18:00~22:00