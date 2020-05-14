隱身在新竹市巷弄內的「竹茂行」，是有百年歷史的竹製農具行，走進老舖，可見竹製掃把、畚箕、米籮、也有做粿的傳統用具，牆壁上還掛著古早簑衣，低調老店猶如一間農用具博物館，收藏著台灣農業社會的縮影，也是如今國內少見的國寶級竹製品專賣店。

順著古早的氣息，彎進新竹市中央路五十七巷，眼見一幢由竹子鋪造而成的老舖，從裡到外、地板到天花板都擺滿著五花八門的竹製品。這裡是有百年歷史的竹製品專賣店「竹茂行」，店內擺設不少幾近失傳的傳統竹製農漁用具，也見證了新竹的百年風華。

竹茂行已從第一代創辦人蘇百祿，如今是第三代傳人蘇碧珍以及丈夫吳德任經營。攝影/翁子桓

時光流轉，竹茂行已從第一代創辦人蘇百祿，如今是第三代傳人蘇碧珍以及丈夫吳德任經營。吳德任說，竹茂行原名「永隆」，原址的昔稱為「古市巷」或「屎溝巷」，典故是早期農業時代，家戶沒有廁所，人們會挑糞到當時的「屎溝」倒糞，農人則前往取肥，熙來攘往，也就成為生意啟蒙之地。

手工竹製品 紅遍桃竹苗

吳德任回憶，民國六〇年代，新竹正值農業社會，「旁邊的新竹中正棒球場還是一片稻田」，古市巷內卅二間店面，沒一間空房子，家戶生意興隆、市聲鼎沸。

吳德任說，竹茂行的起源最早是賣五穀雜糧，包括五穀、豆類及油品。據說，第一代創辦人蘇百祿，看到有人從國外載運種子來台販售， 具生意頭腦的他想出以物易物的方式，拿茶葉交換種子來市集賣，開啟了竹茂行的家業，提供一般農家常用的器具，例如米籮、或是中大型的耕作機具。

手工竹製品 紅遍桃竹苗。攝影/翁子桓

直到第三代蘇碧珍與吳德任於民國六十八年接手家業。吳德任說，當年客人不僅來自新竹市，連關西、桃園或苗栗地區都有人專程前來。且竹茂行也與鄉下地方人士特約，傳統行話稱作「綁師傅」，也就是鄉下師傅負責製作竹茂行需要的竹製品，做好後再挑進市區交給竹茂行，論件計酬。此經營模式也成為竹茂行的傳統，至今店裡仍可見工法獨特的竹製品。

為何專注竹製品的生意？吳德任說，竹製品以竹皮為主要原料，一般竹子分為外層竹皮、內層竹肉，而新竹盛產的桂竹，竹皮堅韌、且竹肉較薄，適合用作竹製品；相較於南投竹山地區的孟宗竹，竹肉厚，秤斤買賣只取竹皮不划算，大多用作鷹架，也因此新竹成為竹製品的絕佳產地。

老店藏寶藏 猶如博物館

直到民國七〇年代，工業興起，農業逐漸被淘汰，生產大量採用自動化，竹茂行的生意也逐漸蕭條。吳德任說，短短幾年間，台灣從一桶油可賺十五元、陽春麵加滷蛋一碗只要兩塊半的年代，走到後來一桶只能賺五元、還買不到一顆茶葉蛋的工業時代，竹茂行改掉「永隆」舊名號，收掉五穀雜糧油行，專注於販售竹製品的生意。

竹茂行如今累積百年經驗，老店內架上除了常見的竹製掃把、畚箕，還有用來做粿、貢丸用的竹篩子，全出自台灣師傅的手藝。店裡也藏有不少他處看不到的寶藏，例如用竹篾編成的米籮，是早期用來盛裝米糧的竹器，一桶裝滿就是八十斤米；或是農業時代，太太為先生送便當必備的「點心籃」；也有用來捕魚、蝦蟹的捕漁竹籠。店內偶爾也有客製化訂單，例如客家取暖用具「火籠」在這也買得到。

百歲老師傅 乘載一技藝

百歲老師傅 乘載一技藝。攝影/翁子桓

吳德任說，在他接手老店時，竹茂行「綁」的師傅有十多人，每個人各自有專長，有人負責做竹椅、有人負責做蒸籠，全由竹茂行收購擺在店裡販賣。如今四十年過去，這些師傅們也從黑髮做到白髮、甚至沒頭髮了。他也坦言，師傅如今只剩五人，分別做竹椅子、米籮、竹篩子、竹籃、竹製漁籠，且大多已高齡八、九十，甚至近百歲。一人離世，可能意味一項技藝的凋零。

「台灣製造」對竹製品來說，也是一種品質保證。吳德任以蒸籠為例，台灣手工製一個要價九十元，但比東南亞製的材質好、也更耐用，使用時間可多長達一倍以上；對比中國大陸製一個十塊錢，但恐怕「蒸一次就壞」。

但老師傅也有自己的原則與堅持。例如掛在店內的一只捕蟹竹籠—吳德任說，此物製作的工法繁複，需三天三夜，但隨著在溪裡捕魚的人變少，竹籠的銷售量也跟著萎縮。但曾有年輕設計師看上竹籠外型，一口氣下單十個「要用來當燈罩」，結果師傅一得知用途大發牢騷，到了交貨日，師傅繳上十一件竹籠，「多一件給你紀念，以後不做了」，吳德任說，這第十一件正是店內僅存的「絕版非賣品」。

在地人情味 營業到終日

竹茂行至今每天準時早上九點開店、晚上六點半收店，只有週日休息。雖農業社會已走入歷史，但竹茂行從早到午後，小巷老店裡的客人仍一個接著一個。竹茂行近年也進入新竹市政府推出的「小塹有約─散步小旅行」，與青年族群分享傳統竹製品的知識以及老店經營故事。

但吳德任不諱言，竹茂行客人量已不如當年全盛時期，但如今，「開店並不是為了賺大錢」，重要的是給老客人、有需要的農人一點方便，畢竟國內已極少見像竹茂行這樣的竹製品專賣店，這是竹茂行的堅持。

吳德任說，對他來說，竹茂行不僅是一間商店，也是三五好友泡茶聊天的去處，「朋友多一點、敵人少一點」就是老店的經營哲學。竹茂行耕耘地方百年，已成為聚集在地人情味的基地，吳德任打趣地說，走在新竹市「身上沒帶錢也可以出門」，老店竹茂行會營業至他生命的最後一天。