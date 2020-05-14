「對我們來說，創造出好空間與好環境，讓大家在其中更舒服，就是最簡要而重要的任務。」

徐昌志 新竹市政府環境景觀總顧問

「新竹市大部分是人工開發的都市景觀，因此把綠色帶回城市，是執行景觀規劃時所關注的重點。」

請兩位總顧問聊聊景觀規劃總顧問的重要性與實際內容—各種專業跨越局處輔佐規劃

許：十十八年前左右，林盛豐老師在宜蘭引入德國系統總顧問的角色，讓專業來幫忙全縣市、全區域的城市規劃，這個宜蘭經驗逐漸遍及全台灣，用來輔佐城鄉發展。除了景觀領域的專家學者之外，同時有建築、都市設計、都市計畫、土木工程、園藝植栽⋯⋯等各種專業背景的人士，一同輔佐縣市首長規劃都市整體的建設與發展。

頂竹圍公園啟用。攝影/翁子桓

台灣每個地方的景觀總顧問角色都有一點差異，就我所理解，新竹、基隆、台南都非常重視環境景觀總顧問，層級都很高。如果不是這樣、如果只是在一般局處的等級，景觀總顧問就無法發揮應有功能。

以新竹為例，景觀總顧問都會參加市長每週一舉行的重大工程會報，基隆則是每週五。這一件事就可以知道景觀總顧問，在該縣市的被重視程度與相應的影響力。

我們台南的景觀總顧問，是由十七個人、十七種不同專業背景的人組成的團隊，有濕地、植栽等等，以此協助市府做出最後決策。如果說，最大的貪污就是錯誤的決策，那麼我們的角色就是避免政府有錯誤決策。

徐：景觀總顧問的「實際」工作，可以分成前端與後端。前端是每週一下午重大建設會議，它不是另一個審查會議。差異一：現場、馬上就可以整合各局處配合。差異二：整合各個地方的關係，比方說，這個公園前面的路也應該與公園規劃一起思考。現場的局處首長就可以闡述他的夢想，然後其他首長也就知道該如何配合整合，所以這個會議也是「夢想與遠景」的整合與媒合。後端則是每週三跟秘書長一起去看工地，不看工地，很多重要細節無法落實。

新竹與台南兩地各自扮演的角色差異—幅員與紋理

許：相對新竹，台南的幅員比較大。每個區域的差異也很大，台南最早有六個區，現在有三十七個區，城市與鄉村都有。分溪南跟溪北與現在的南科。新竹與台南處理的議題類似，但是紋理與條件很不同，例如台南有很多獨有的議題，例如內海、嘉南大圳、糖廠、糖鐵步道等等。

換句話說，雖然都是較早發展的區域，台南需要處理更多鄉村議題，而且台南市的動線系統非常複雜，平地與海線都有，對我們來說，創造出好空間與好環境，讓大家在其中更舒服，就是最簡要而重要的任務。

徐：如許老師所說，新竹大部分都是都市。所以規劃上最重視的是把「綠的部分」重新加回來。

所以，與其說週一的會議稱為重大「建設」會報，不如稱之為重大「不建設」會報。非自然的東西不要去太過干涉自然的發展。新竹市長非常重視「藍帶」（水渠）與「綠帶」（公園、綠地）的優先考量，也就是讓大自然回來的實際政策。

新竹之森。攝影/翁子桓

新竹與台南有沒有可以總結的核心概念—「綠甦醒」與「恰如其分」

徐：目前新竹提出「綠甦醒」作為核心概念。以新竹公園的規劃程序為例（綠帶）：先針對新竹公園現有的的樹做體檢。體檢完之後才開始進行公園設計，避免公園的設計沒能注意到樹的生長需求。再以龍門圳（藍帶）為例，如果有水流過，附近的溫度就會降低，環境就舒服很多。當初的問題是榕樹，盤根錯結，走路有點危險。黃聲遠老師建議在上面做一個平台，然後做草皮，採取「人樹分離」的概念。以此，無論老人還是輪椅，到傍晚時候都可以在上面行走。就是一個兼具綠與藍的舒服空間。

許：新竹有所謂「綠甦醒」，但在台南很難有一個明確幾句話去描述所有方向。因為前面說的幅員與紋理。

如果一定需要一個詞彙，我想我們努力找出「剛好」的規劃。例如我認為月津港是近年來最好的燈節，與水岸的距離、設計與自然的關係，都是剛剛好。

換句話說，我們做出「恰如其分」的規劃。

徐：新竹的另一個概念是「步行城市」，交通與人會有衝突，經濟起飛時代，台灣都是「以汽車為主角」規劃城市。這十年「讓人回到城市」這個討論慢慢回來，但這個方向並非設計者的功勞，而是新竹市長的支持，加上各局處的一起配合。

我們在很多小地方努力，讓非自然的不要有太多的干擾。比方說各種公共設施周邊的色彩度降低。現在設計者經常犯一種危險，會想要標新立異；但其實做好就很難了，做出來的城市基底非常重要。

古蹟在城市開發的位置是否有衝突？

許：台南人對自己的文化與歷史驕傲根深蒂固，全台灣之最。例如很早就有老屋新力組織。台南的複雜之處是一定要弄清處該古蹟紋理，房子的擁有者彼此可能都是親戚，都是私有宅。但相對起來，台南人對老智慧、老東西會珍惜，就這個角度，台南就是最進步的城市。台南人知道舊的東西是無法蓋出來的。

徐：開發與古蹟的並非一定有衝突，首先要認清，開發不是都要從零，古蹟也不是都不能完全不能動。從這個角度，衝突就不會存在。古蹟不是完全不能動，應該先找出文化資產的核心是什麼，確認哪些是必須要保留。找出其核心，彰顯其特色。以東門城為例，邱文傑重做新竹之心，就是一個古蹟並非完全不能動的例子。當然有時會遇到意見不同的人，但是找到共同認可的價值感，光榮感，就能夠進行下去。不是「一翻兩瞪眼」。而是有可能能夠通過開發、改造，提升其價值。讓價值出來，讓人願意進去。那才叫做活化。

許顧問有沒有對新竹的建議，徐顧問有沒有覺得可以跟台南學習之處？

許：新竹已經往正確的方向，接下來，堅持通常是最難的，這四年、五年已經實驗成功了，堅持對的事情，繼續往前走。這是最重要的。

徐：我讀研究所時曾在官田住過兩年，年輕時覺得台南是個落後地方，現在回頭看，體會到那樣才是生活。台南那種「慢慢生活」的基質已經非常好。我們在新竹做軌道建設，也是想要創造類似台南的慢生活，讓大家不需要騎摩托車、開車，讓大家悠哉地過更慢的生活，就是我們的最好的規劃。