《一想一響》創辦人

曾獲第二屆愛樂壓冠軍，希望提供好品質的咖啡以及舒適的環境，讓客人到咖啡店能獲得真正的放鬆。

新竹市東區民生路58巷8號

很多人可能覺得「一想一響」只不過是一家網美店，

但嘗過咖啡，然後跟老闆搭上幾句話之後；

就會知道，這是一個舒服自在，又暗藏深度的好店。

如同一杯拿鐵，上面的奶泡細緻綿密，

但同樣底下的咖啡也極為講究。

「一想一響」主理人Alex創業歷程。

「一想一響」前身是「來來幼兒園」。為了讓廢棄的幼兒園建築能有重生的機會，老闆Alex花費力氣說服房東給房子再一次機會。然後投入大筆資金整修房子，一開始，由於這家店的特殊格局與背景，因而成為IG上面網美打卡愛用店家，值得高興的是，這讓「一想一響」成為「網美店」；但令人擔憂的是，它也因此讓人覺得這是一家徒具外觀的「飲料店」。

但事實上，從台北湛盧咖啡、新竹墨咖啡受過完整訓練、甚至得過大獎的經營者Alex對於咖啡的烘焙與沖製都極為講究，更有一套自己的深刻想法。但Alex並沒有急著要把咖啡店的「網美飲料店」印象轉成「咖啡專門店」，主要的原因不是業績與否，而是開店的理想最終是為了分享，而不是個人名聲。他自己相信努力保持咖啡品質，一次一杯，一次一位客人，「一想一響」終會口耳相傳，成為以咖啡聞名的小店。

如同京都老咖啡店的哲學，Alex希望咖啡店的核心是舒適，讓人來沒有壓力。沒必要客人一來就說，這是什麼得獎、自家烘焙，客人在自在的狀態下喝了咖啡、覺得喜歡，主動詢問，這時候的「迴響」才是真正而自然的。

說起店裡空間，除了主要結構來自於「幼兒園」（原名為來來幼兒園）。店內裝潢與其說是工業風，Alex說應該更是水泥風，入門一排四公尺的純水泥工作台，由左到右分別隔成手沖區、義式咖啡區與調酒區，給人一種專業的震撼感。

來來幼兒園其實是一棟三樓的建築，目前「一想一響」只用了一樓，二樓慢慢開始嘗試一些展覽與藝文活動。希望咖啡店不只是咖啡店、希望幼兒園不只是幼兒園，而是一個新竹的文化載體，藉由咖啡香、老建築吸引大家認識新竹的各種好文化。

行銷經營key point

在新竹創業務必認清

在新竹創業，一定要清楚區分竹北、新竹市還有科學園區是不同的區域。園區人基本上不會來新竹市消費，而是去竹北。但竹北假日幾乎是空城；新竹市平日人潮少，假日則是主力。

財務分析

1.前期成本超過300萬

房屋整修近200萬，以8年攤提計算。

2.平均月營業額

30-45萬，初期效益比較好，後來營業額慢慢掉，所以一直重新調整營業時間跟人力。

3.品項營業額占比

甜點4成咖啡6成