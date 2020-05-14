副總統陳建仁卸任在即，日前更透露將回任中研院特聘研究員，而依據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，陳建仁選擇在卸任後再任公職，將停止適用卸任副總統的相關禮遇，也就是說，選擇投入學術服務的陳建仁，將成為第一位主動放棄禮遇的卸任副總統。消息一出，隨即掀起網友熱議，更有人分析其中利弊。

根據「卸任總統副總統禮遇條例」規定，卸任副總統享有下列禮遇：一、邀請參加國家大典。二、按月致送新台幣18萬元禮遇金，並隨同公教人員待遇調整之。三、提供處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等之費用，第一年為新台幣400萬元，其後以每年50萬元逐年遞減。四、供應保健醫療。五、供應安全護衛4人至8人，必要時得加派之。

不過，在考量副總統職務高度涉及國家機密，蔡總統特依「特種勤務條例」相關規定，核定陳建仁卸任副總統後仍屬於特勤維安的重要對象，持續提供一定程度的安全維護。

對此，就有網友在PTT「八卦板」分析，指出陳建仁的人生經歷豐富，錢絕對無後顧之憂，每月領18萬的禮遇金也只是額外，「若是我，趕快去過著閒雲野鶴、遊山玩水的生活才是人生樂趣，就算不甘寂寞，接接幾間私營公司特聘顧問，再多領幾筆優渥的收入也頗可觀，即使只是學學美國正副元首跑跑電視通告，或學校演講等等，賺這些收入也不難。」

他認為，上述都建立在領18萬禮遇金的基礎上，但陳建仁卻選擇放棄副總統禮遇，不僅每月18萬禮遇金飛了，即便中研院薪水再多，也絲毫比不上數間私營公司給的，而且還要辛苦進行研究工作，「說真的，雖然的確是因應規定，於法可稱被動，但我認為實際上，這比較偏向於：個人主動的選擇較多一點。如果這個流程是好康的，那為什麼以前的副總統們都不做呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人一面倒表示贊同，「這年紀的成功人士，大多抱孫子遊山玩水了吧！」、「其實真要會算，他可以接中研院不支薪研究員，再爽領月18萬，既有副總統禮遇，又可繼續做研究；更會算的話，不接公職，可接民間公司的職位去做研究，副總統禮遇、民間薪水兩邊領」、「這是想放棄 ，但是怕給其他人難看的兩全做法，他都幾歲了，是還能做研究多久？意思一下」、「不愧是聖騎士」、「信仰、信念與選擇的價值觀不同，陳副總統跟其他副總統比較，政治的味道淡了很多，信仰與服務眾人卻是讓人景仰佩服」。

不過也有人認為「不要過度造神」、「我覺得他值得稱讚，是個好榜樣，但是新聞造神就不太好」、「大仁哥不錯，但我討厭造神，就這麼簡單」。