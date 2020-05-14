台灣連鎖超市、賣場多，為了在市場生存，不少店家不只賣生鮮，甚至賣起熟食與甜品，提供多元化的購物選擇。日前一名網友提到，喜歡吃全聯甜點「布蕾派」，詢問其他網友的心中排行，不少人也曝光其他超市的熱門甜品。

一名網友在PTT表示，非常喜歡吃全聯的甜點，其中最愛的為「布蕾派」，不僅便宜又好吃，且冷凍過後風味更佳，而最不喜歡的則是「日式糰子」，詢問其他網友還有哪些推薦，不少人也認為「布蕾派不錯，還有原味千層也不錯」、「布蕾派真的好吃，全家都愛吃」。

還有人點名其他產品「吃過覺得最好吃的是，之前某次起司季的巴斯克乳酪蛋糕，那陣子瘋狂回購，可惜後來沒有」、「北海道雙重起司燒，曾經瘋到一週吃了4、5個」、「起士燒、輕乳酪也好吃」、「紅豆大福」、「129元的起司燒，那種型式的通常都好吃」。

其中最多人選擇的是「絹布丁」，「涓布丁不錯，1個包裝有4個，熱量低又好吃，CP值超高」、「蜂蜜蛋糕，我可以一個人吃完一條」。先前也有人討論家樂福甜點，並點出最好吃的品項，「生乳捲、半月燒、布丁、麵包還不錯」、「布丁>泡芙>蛋糕捲>輕乳酪>菠蘿>麻糬麵包>半月燒」、「推布丁燒好吃」、「海鹽蛋糕好吃耶！抹茶生乳捲也還不錯」。