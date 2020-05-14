媽寶泛指所有事情皆以母親意見為中心的成年男女，尤其特指男性居多，就有日本電視節目特別揭露「頂級媽寶男」的私生活，超奇葩行徑，顛覆眾人三觀，離譜事蹟就連普通媽寶男也無法相比，日本網友特別為這一類人取名叫做「媽媽充」，因為和媽媽生活在一起日子過得很充實，他們不想改變現狀，已經放棄做父親和丈夫的想法，即便是性需求也可以透過其他方式解決。

日本電視台「AbemaTV」在親子話題節目中揭露了媽寶男不為人知的奇葩生活，其中一名33歲、畢業於東京大學的高材生Nauta擁有高學歷光環，但工作卻不穩定，偶爾兼家教賺點微薄的生活費，月收入7萬日圓（約新台幣19800元），是日本應屆大學生平均月薪的3分之1，只能勉強餬口。不過他卻不以為苦，因為媽媽仍然持續給予他金援，就連衣服、內衣褲、理髮…都是媽媽掏錢買單。

離譜的是，不住家裡的他，每周都要回家和媽媽洗一次澡，這樣的奇葩行徑讓不少人相當錯愕，但他反倒無法理解，不解為何別人不跟媽媽一起洗澡，甚至認為在泡澡放鬆之餘能和媽媽愜意聊天「這樣不好嗎？」不只如此，Nauta的兩個弟弟也很享受和媽媽的親密時光，而Nauta和媽媽一起泡澡的機會，還是從兄弟間爭取來的。

事實上，在日本不只兒子會和媽媽一起洗澡，女兒和爸爸、哥哥一起沐浴的例子也並不罕見，24歲寫真女星北見直美過去也曾透露經常和爸爸、哥哥一起洗澡，還大方公開沐浴的片段。她坦言一開始確實是為了省水費，但後來逐漸成了家中傳統，家人們一致認為浴室是一家團聚的地方，也是溝通感情的親密時光。

除此之外，節目上也揭露了一個極端媽寶男的例子，一名紅燈區的風俗孃爆料，自己遇到了職涯上最奇葩的客人，這位30歲的媽寶男帶著媽媽前往紅燈區，進包廂時，媽媽不但要求一起進去，還懇求風俗孃男給人到中年還是處男的兒子多點自信，離譜的是，當兒子和風俗孃在辦事時，這位媽媽還站在床邊替兒子加油打氣，關鍵時刻，兒子還告訴媽媽說「媽媽，我好舒服！」完事後，媽媽感動到抱著兒子痛哭流涕直呼「你真是太努力了！」母子倆離開時，更給了風俗孃高額小費，媽媽特別致謝風俗孃「妳真是我兒子的恩人啊！」

隨著媽寶男與日俱增，日本社會甚至衍生出一個新興的詞彙「媽媽充」，專門形容那些「生活因為媽媽而充實」的兒子，富士山電視台也揭露了不少例子，直指不少男生他們的生活和媽媽形影不離，包括夏日祭典、傳統節日、浪漫的煙火大會…等這些一般男孩子都會邀請女生去的活動，都會找媽媽一起參加，此外，每日向媽媽報備生活大小事、帶著媽媽出國留學、逛街、吃飯、聚會、互相拍照PO文…等都是常態。

節目一出，外界質疑是否電視台為了節目效果故意誇大？但有許多日本網友不諱言，身旁親戚確實就有這樣的例子發生，「我有親戚就這樣，連工作面試也要媽媽陪同。雖然我不知道有沒有陪去風俗店，但他真的沒交過女友，母親過世後剩下他一個人，不會煮飯、洗衣服，偷東西被抓了3次，現在不清楚他在做什麼，他已經50多歲了…」也有人說自己的男同事跟女友去開房間，媽媽還送他到賓館門口，離譜行徑讓人看了瞠目結舌。