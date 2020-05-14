孟加拉是世界上人口密度最高的國家，在這裡，人民生活貧困，加上物資匱乏、經濟落後，國民整體素質低下，但近年來仍舊有不少外國遊客爭相前往，只因為這裡有著聞名全球的最大聲色場所「杜拉迪亞」（Daulatdia），在這個貧窮的村莊中，不少稚氣未脫的少女為了維生，紛紛畫上超齡濃妝，在暗巷中等著一批一批的恩客上門。

孟加拉為少數賣淫合法的穆斯林國家，即便國內明訂女性未滿18歲不得從事性工作，但仍有為數不少的稚嫩少女為了生計遊走於妓院中，她們在很小的時候就會被迫吃下「催熟藥」及避孕藥，讓自己的身體快速發育成熟，接著想盡辦法把自己打扮得「誘人」一點，藉此吸引男子上門買春。藥物濫用的結果，也導致了許多女孩子終身不孕。

大部分的性工作者，不是在年幼時遭到誘騙，就是被家人、男友販賣到妓院，她們每天會接待不少顧客，即便身體不舒服也不能拒絕，就算還清債務，恢復自由身，但因為缺乏生存技能，大部分女子仍選擇留在妓院中，過著飽受剝削的悲慘生活。

然而這一切，當地政府與執法單位卻視若無睹，從未嚴格執法，造成無數的人倫悲劇一再上演。據悉，孟加拉每年有上萬兒童出生在紅燈區，這些孩子長大後，男生會成為皮條客，女生則延續母親的職業，早早就開始接客。