時序逐漸進入夏天，不少人熱到凍未條，紛紛購買冷飲消暑解渴。不過日前就有網友發現，不少利樂包飲料的封口處幾乎都出現一個神祕的剪刀圖示，讓他不禁好奇「它是叫我把它剪掉嗎？如果我把它剪掉可以幹嘛？」貼文一出隨即掀起網友熱議，並釣出內行人解答隱藏用途。

原PO今（14日）在PTT「八卦板」以「請問飲料上的這個剪掉可以幹嘛？」為題，PO文透露因為天氣太過炎熱，喝了不少飲料，但卻意外發現利樂包的封口處附近都會有一個神祕的剪刀圖示，「它是叫我把它剪掉嗎？如果我把它剪掉可以幹嘛？會像以前的麥當勞快樂兒童餐的盒子一樣，可以摺出一台無敵鐵金剛嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「剪了會有驚喜，勸你不要」、「它會痛，千萬別剪」、「剪角啊」、「竟然有人不知道寄回去可以送一瓶」。

不過也有內行人跳出解答，「抽獎啊！你不知道？」、「可以集點抽獎」、「我猜是古早時代有活動時郵寄抽獎用的吧」、「以前新聞報抽獎達人都靠瓶蓋、截角好嗎！菜逼八」、「傳統，懶得改了」、「倒杯子用的」、「最早是鋁箔包有的。除了抽獎，剪開也方便倒杯子裡喝」。