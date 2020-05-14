死而復生？還是遭到活埋？印尼馬納多（Manado）日前發生一起毛骨悚然的離奇事件，正當一副棺材被放入墓穴中準備進行埋葬時，不料棺材上的透明小窗卻被意外捕捉到一隻輪廓清晰的手對著玻璃窗揮舞了一下，畫面曝光後網友全嚇瘋了，不過就有科學家認為，這可能是「屍僵」（rigor mortis）現象。

Is this the hand of a dead corpse really moving or is it a trick of light or perhaps worse - did they bury this person ALIVE? This video was taken on 5th May in the city of Manado in Indonesia.#funeral #buried #strange pic.twitter.com/Udiza02ZHs — Beyond Strange (@BeyoStrange) May 12, 2020

根據《太陽報》報導，印尼馬納多本月初出現一幕驚悚畫面，根據流出的影片顯示，當時牧師正唸著祈禱經文，一旁的家屬則難掩悲痛，失控落淚，沒想到這時鏡頭竟然意外捕捉到棺材的玻璃窗上，疑似有一隻手正緩緩地對著窗外揮動，但現場家屬卻渾然未覺。

畫面曝光後網友全嚇瘋了，紛紛推測是超自然現象，甚至還有人提出棺材內的人遭到活埋的陰謀論，也有人認為是老鼠在棺材內作怪，一時之間眾說紛紜。

不過科學家指出，這可能是「屍僵」現象所引發的誤會，背後原因源自於人類死亡後，肌肉會僵硬攣縮，使得在沒有外力的情況下，出現屍體自行改變姿勢的現象。