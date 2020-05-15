二○○三年的SARS，二○二○年的新冠肺炎，這兩場世紀瘟疫在世界各地蔓延，死傷難料、人心張皇。《在疫病中生起智慧》由佛法的角度，闡述疫病的業緣與其帶來的課題；而生命中的病苦與煩惱，正需要藉由佛陀的教誨來深入覺察、面對，進而由身心兩方面來對症下藥，將病苦轉為道用，透過病苦的旅程來達到「心」的轉化，身苦，而心不苦。疫病蔓延時，正是修行好時機，如何在病苦中修行呢？

【精彩書摘】

有一位一百二十歲的長壽長者，名叫那拘羅，經常為病痛所苦，一次佛陀在鹿野森林中，那拘羅前往請益，請佛陀開示能令他長夜安樂的方法，佛陀只告訴他：「長者！當知於苦患身，常當修學不苦患身。」你應該知道身體會患病苦，你應該修學身體受病苦時心能夠不痛苦。說完後，佛陀就默然而住。那拘羅長者似懂非懂，但心情已經開朗許多，諸根和悅，容貌氣色都變好，他見佛陀已經沉默，就轉往請教不遠處在樹下靜坐的舍利弗尊者。

舍利弗問他為何不請佛陀說清楚：「怎樣叫做身苦心也苦？怎樣叫做身苦心不苦？」那拘羅說：「我就是為了這個問題來找你的呀！」於是舍利弗尊者為他開示身苦心不苦的道理。舍利弗說，一般凡夫對於五蘊的集、滅、味、患、離都不能如實覺知，所以愛樂於五蘊，認為這是我所擁有的而去執取，一旦它變壞了、變化了、離異了，心識就隨著轉而生起苦惱，苦惱既生，恐懼、顧念、障礙、憂慮、結戀、痛苦跟隨而來，這就是心隨身苦，身苦心也苦。

舍利弗告訴那拘羅，至於多聞聖弟子，經過修學的人，對於五蘊的集、滅、味、患、離都能如實覺知，不生愛樂，不起我見，當五蘊發生變異時，心不隨它轉，苦惱不會生起，恐懼、顧念、障礙、憂慮、結戀、痛苦自然不會隨之而來。這樣雖然身患病苦，心也不會隨之而苦。那拘羅長者聽完後立刻得到法眼淨，證入初果。當時，那拘羅長者見法，得法，知法，入法，度諸狐疑，不由於他，於正法中心得無畏。

所謂五蘊的集、滅、味、患、離就是指我們應該「如實知」五蘊的特質。如實知道一切事務，必須了解它的五種屬性：一、集：它的緣聚，這個事務是從哪裡生起的。二、滅：它的緣滅，這個事務是如何息滅的。三、味：它的美味，它吸引人的特點是什麼，它是以何為餌。四、患：它的過患，它隱藏的危害是什麼，它是以何為鉤。五、離：它的出離，脫離它影響力的方法是什麼。如果我們能以這五種屬性看世間萬事萬物的本質，就不會盲目無知的被餌所蒙蔽，如果不能看出它的過患，就會被鉤所纏縛，痛苦而不能出離。了解了它的本質，就能找到脫離它的善巧和方便，不再為它所縛所苦。人要脫離身體病痛的苦惱，它的善巧就是心不隨身痛而苦惱。

一般人六根接觸六塵，如果是五欲就會產生快樂的感覺，一有樂受則迷戀，被餌所惑、被貪欲所鉤；如果是痛苦的感受，瞋心就生起，被瞋恚所鉤；不明瞭事務的本質，即使是不苦不樂受，也是被愚痴所驅使。在貪瞋痴的役使下，為生、老、病、死、憂、悲、苦、惱所纏縛。如果是「身受」，就好比中了第一支毒箭，如果是「心受」，就好比中了第二支毒箭。多聞聖弟子對苦的感覺不起憂悲苦惱，對樂的感覺不為貪欲所牽引，清清楚楚知道自己的覺受，也不會被痴心無明所蒙蔽，果能如此就能「唯生一受，所謂身受，不生心受」達到身苦心不苦的境地，就算中了第一支毒箭，但絕不會受到第二支毒箭的傷害。

身體的痛苦加上心理情緒的惡劣，就更難以令人忍受。對於弟子身受病苦，佛陀或是佛的大弟子都是以說法的方式，一方面幫助他提起正念觀照身苦的特性，一方面鼓勵他以減緩心中的難受。優波那先比丘有一次在墳場附近的山洞內靜坐禪修，被毒蛇咬傷，舍利弗在附近的樹下，應優波那先比丘的要求將他扶出山洞，舍利弗到山洞時，看不出他臉上有驚恐或是痛苦的異狀，優波那先說，那是因為他沒有「我見」，所以雖然身中劇毒，也面不改色，舍利弗將他一扶出山洞之後，他就死了。佛陀的上座比丘弟子們，因為都證得阿羅漢果，「不起諸漏，心得解脫，法喜利故，身病悉除。」

寂天菩薩在《入菩薩行》中也提到心不受身苦的安忍方法：

若遇寒風熱雨侵，疾病拘囚極捶打，

不應嗟吁以為苦，若以為苦害轉增。

如果遇到寒風熱雨侵襲而疾病纏身，即使是痛苦難當也不要哀聲嘆氣、悲苦呻吟，為什麼呢？這樣反而會增加你的痛苦。原因何在？

若人見自身出血，臨敵無卻倍勇毅；

若人見他身出血，驚惶顛倒身仆地。

看到自己身上流血的時候反而更是奮勇殺敵，但是一看到別人身上流血救驚惶顛倒跌倒在地，這完全是一種心理作用，心覺得苦它就苦，心不覺得苦它就不苦。

是故雖負致命傷，應不以其苦為害，

諸有智者受苦時，不令心體受昏擾。

一個智者即使是身受苦惱，也不會令他的心智受到一點干擾。

西藏修行者堪布貢噶旺秋仁波切和噶舉派的噶千仁波切，都曾在中共入侵西藏後坐過長年的監牢，他們在獄中常常被當成牛馬般的奴役、打罵，有時一天吃不到一個饅頭，由於環境惡劣加上手鐐腳銬、營養不良，常為疾病所苦，堪布貢噶旺秋還曾在獄中工作時失足跌落山谷，背脊摔傷。兩人都藉著在心中默念經典、持咒，不斷的祈請上師，藉著身苦心不苦的修行，終於脫離了極為艱苦的環境，他們都曾到台灣來弘法。

這次新型冠狀病毒肺炎的爆發，針對信眾，噶千仁波切說：「疾病的根源乃是因為往昔造下許多嫉妒、瞋恨的業所導致，大家要向本尊祈禱，哪一個本尊最好呢？本尊並無差別，與自己相應的本尊即可。戴手環也有效，用聖油和甘露丸泡水服用，不論是線上或是一起共修，可以觀想天空中巨大的本尊散發出的光輝照耀到世界各處，以慈無量心修持，修哪位本尊的法並無差別，世界和平祈願文是重點。」在疫病流行時，這是藏傳佛教自利利他的方便修法。

英國漢哈姆佛法道場的住持穆寧多法師，他於七○年代在泰國學法期間，因為過去騎摩托車受傷的舊創，加上幾年來打坐的姿勢不良，造成嚴重的關節炎，動了三次手術，讓他的傷口痛楚難受，每當看到別人盤腿安坐，他就生氣，覺得自己糟透了，心裡總是想：「情況不應該是這樣的」、「醫師不應該這樣對我」、 「僧侶的規定不應該這樣」，這種不滿意的狀態令他身心都苦。

後來他聽說阿姜查要到曼谷的消息，他想去見他，他認為阿姜查一定有辦法幫助他。當他去見阿姜查的時候都無法像常人一樣頂禮，阿姜查看看他問道：「你在這兒做什麼？」他開始抱怨：「噢，師父！原本不應該這樣子的。醫生說兩個星期就會好，現在已經過了兩個月了……」阿姜查堅定有力的說：「你的意思是說它不應該這樣子發生的嗎？如果它不該這樣發生，他就不會這樣發生！」

這句話一針見血的告訴穆寧多，他現在正在做的是在替自己製造麻煩和痛苦。事實是痛苦的，這痛苦是膝蓋所帶來的，但真正的麻煩是自己對於事實的否定所產生心理的極度痛苦。阿姜查的話讓他正思惟，觀照自己的心念，如實的接受它、感受它，當覺性成熟到能夠洞見真相，就能平靜的承受各種經驗。

唯識論的最主要精義就是「萬法唯心造」，一切都是由於心的造作，華嚴第四會中，覺林菩薩說偈曰：「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」知道心能轉境的道理，就能體會身苦心不苦的道理。這一關參透了，病苦就不再是問題了。

(本文摘自/《在疫病中生起智慧》/時報出版)