服兵役是台灣男性的共同回憶，但隨著時代的改變，台灣的兵役制度從2018年開始，便改採招募並行，如今民國84年1月1日後出生的役男，僅需接受4個月軍事訓練。一名男網友提到，近日準備入伍服兵役，詢問「當兵四個月跟兩年的差別在哪裡？」。

一名網友在PTT表示，最近接到兵單準備6月入伍，由於還是一枚菜鳥，對軍中狀況並不瞭解，也讓他非常困惑，「當四個月跟以前兩年除了時間，還有甚麼差別？訓練內容呢？四個月會不會下部隊啊？」。有網友回應「會不會下基地不一定，要看新訓單位，有的會原地二階段有的會下」、「現在都很爽啦！有不滿隨時申訴」。

也有人認為，兩年兵的受訓內容較完整，「依兵種不同，兩年可能會下基地、演習1-3次，另外，大多至少會有一項火砲、通信、車輛等操作，或修理的軍事專長」、「兩年的會遇到下基地吧！我還遇到演習...」、「階級、基地、漢光、聯勇、師對抗還有高裝檢」、「差好多好嘛！兩年兵的梯數是師對抗還沒取消的年代」。

其中不少人表示沒差異，都在浪費時間，對此也有人反駁「你不當兵就不浪費時間？只說掃地除草是以偏概全，四個月及一年(含以上)光是能用的學習時間就有根本上的不同，國軍100%需要改革」、「大多單位只有爛到無解及待退的人，才會常態性派去除草，因為部隊缺編根本没有人力」，指環境自己打掃相當合理，不同待事態度學習到的東西也不同。

先前也有當4個月兵的網友分享心得，表示4個月兵役還可拆成各2個月，役男能趁大學暑假期間，提早入伍受訓，畢業後便能盡早退伍進入職場，而軍事訓練的內容，其實就是延長常備役的新訓及專長訓流程，「差別只在軍事訓練役不用下部隊，其它的就跟各位常備役學長在軍旅前期經歷差不多」。