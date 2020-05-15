109年國中教育會考將於5/16、5/17日舉行，但受新冠肺炎疫情影響，考場注意事項也與以往不同，不僅應試必須配戴口罩，入場前須測量體溫，且不開放家長陪考，還有哪些試場規則需注意，《中時電子報》也為你做出整理。

【1】考生入考場需測量體溫，建議提早半小時以上入場，以免影響考試時間，量測後有發燒者，將轉至備用試場應試，未佩戴口罩或故意不配合量測者一律不得進入考場。

【2】應試時必須戴口罩，在非考試時間仍須配戴，唯有用餐時間或必要時刻才可脫下，且必須與人保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離。

【3】為了落實防疫工作，此次會考「禁止家長陪考」，除了身心障礙、重大傷病或突發傷病經考區試務會同意者外，但另外會安排分區接送點，也建議應試期間，家長不要在接送區逗留。

【4】面對高溫與戴口罩狀況，會使考生感到不適，為了保持室內通風，試場將全面開放冷氣，且前後門會打開約5公分，每一扇窗約開啟10公分，假若冷氣停止運作，會立即開啟所有門窗與立扇。