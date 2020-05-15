國中教育會考將於5/16、5/17日舉行，讓許多考生及家長都相當緊張，會不會遺漏哪些考試規則呢？考試時還需要準備哪些東西？《中時電子報》報給你知，幫助你順利度過考試，發揮平常的實力。

【1】準備好准考證

考生進考場時，必須出示准考證方得入場，假若未出示，考場得拒絕考生入場。

【2】准考證遺失不要慌，記得帶身分證、2吋照

考前須備妥准考證，假若遺失或損毀，請攜帶身分證件及報名時同式2吋相片1張，在考試當天至考場試務中心申請補發。

【3】應試文具別忘記帶

記得自備作答文具，如黑色2B鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆、修正液、修正帶、三角板、直尺、圓規，而應試數學科時，不可帶量角器或附量角器功能的文具，也可帶應試文具袋，但文具不能於試場內向他人借用。

【4】手機記得要關機

考場不可帶非應試的用品，例如有照相、錄影、通訊及傳輸的物品，避免發出擾亂秩序的聲響，若被監試委員發現者，記該科違規2點，建議考試前先將電子產品關機或拔除電池

【5】考前別熬夜、保持體力

考試時最需要體力，建議考生在考前早點睡覺，有體力腦袋才會清楚，睡前也先備妥考試時的用品，隔日起床才不會亂了手腳喔！