一改一般觀眾對於綜藝節目既定印象的網路節目《木曜4超玩》，以紀錄片般的參與投入，開創了台灣綜藝節目的新時代。拍攝的節目創造超過1500萬觀看人次、改變台灣綜藝的網路實境節目。近期節目製作團隊推出了一本幕後創作秘辛紀錄，一起來看，走過「地獄」的他們，如何爬出低谷？如何做到一再挑戰觀眾的想像力，拿下百萬訂閱！

【精彩書摘】

做為《木曜4超玩》的創始人之一，也是每一集影片與直播都必然出現在鏡頭前的角色，邰哥肯定是所有苜藥粉最熟悉的對象。

對邰哥而言，做了幾十年的喜劇，在不同型態的綜藝節目中，時而主持、時而模仿，變換著不同的角色與演繹方式，以及不斷閃爍的鎂光燈與五光十色的誘惑，歸根究柢，在這一行或許最重要的不是美貌，不是身材，甚至不必然是才華或幽默感，而是一顆純淨的初心。

「做喜劇的人，心如果不純淨是不行的。」邰哥說。「純淨，才能感受，才感受得到有趣的地方，能為觀眾呈現這個部分；也才感受得到不應該開玩笑的地方，要為需要尊嚴的人保留。」

自認從來沒有為五斗米折腰、從來不給電視臺面子的邰哥，經歷了傳統綜藝最風光的那些年，電視不再是主要娛樂來源後的這些年， 也嘗盡了冷暖。此刻的邰哥，因為經歷了這些，更確定自己擅長什麼、不擅長什麼，所以在帶給觀眾歡樂的這條路上，走得更堅定。

由於先前的合作，邰哥早已知道百祥是個可以信任的人，因此在他邀請自己跨入YouTuber圈子時，邰哥沒有二話。

「很多人說我是《木曜4超玩》的靈魂人物，但我覺得百祥才是這個節目的靈魂，他擔起了節目的成敗。我有表演上的專業，製作人則要有他自己的專業，他的責任是讓我知道我該怎麼做，我們都能互相尊重專業的話，這個節目就會好。」雖然說得簡單，似乎是人人都該知道的常理，但「尊重專業」這件事，並不是誰都做得到， 人人都會覺得自己的點子特別好，因此踩線、跨界這些不尊重專業的事，其實經常發生。

「比如說，有一次開會說要拍一日寵物美容師，我覺得沒意思，百祥覺得可以嘗試，他就會試著說服我，我通常是尊重他的，因為他才是常常接觸網路族群、知道最新流行的那種人，我知道自己的不足，也知道他的長處，就會更願意配合他的決定。」

「就像一開始做電玩的時候，我要邰哥在電玩展裡扮寶可夢裡的訓練師小智，邰哥根本不知道那是什麼東西，但他就是相信我，還是去做了這件事，而且發揮他的搞笑本領，表演得非常好。」百祥說。

「能遇到這樣百分之百相信自己的人，我當然不敢隨便浪費掉他的信任。」

邰哥不僅自己尊重專業，甚至在Eric與百祥的意見分歧時，他也主張「出錢的老闆也要尊重專業」，認為在這個團隊裡，百祥才是擁有通盤考量的領導者，而不管是幕前主持的自己或出錢的老闆Eric，在節目這一塊都必須尊重百祥的專業。

邰哥這種人的存在，是一個謎。一般人也許可以理解「嚴肅、正經並飽讀詩書」這個形象，也可以理解「不計形象的搞笑」這種模樣， 但要將兩者揉合在一起，並不容易想像。

相較於百祥、阿良是從漫畫與動畫中成長並得到創意養分，邰哥雖然也看漫畫，也看卡通，但最主要的知識來源，還是中國與日本的文化，隨口就是一句古詩的深厚底蘊，其實對節目的深度與厚度仍是重要的。

不過，其實邰哥博覽群書並不是為了節目什麼時候用得上，也不是為了增加節目的深度與厚度，那只是他長年的興趣與習慣，那是邰哥自己的一部分。

因為喜歡才去做的事，在心裡才能留得久。

「有一次到一個餐廳去錄影，餐廳牆上掛了一幅很大的書法裱框， 寫著『滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。』然後小字寫著這出自羅貫中的三國演義，我就忍不住說，這闕詞其實是出自楊慎的〈臨江仙〉，只是被拿來當作三國演義的開篇，後世就以為這是羅貫中寫的……然後，然後大家就沉默，沒有人能搭話，哈哈哈哈哈。」邰哥笑道。

「其實常常有這種事情發生啊，但我也不以為意，這個大家庭裡就是大家各有各的本事，在不同的時候會碰撞出不同的火花 ? 比如說泱泱對食物很有一套、膽子大，是個花木蘭；溫妮唱歌好聽、口沒遮攔又調皮搗蛋；KID 瘋瘋癲癲的，跟泱泱就是大膽二人組，為了節目做什麼都立刻一口答應；坤達嘛，就是《木曜4超玩》的木村拓哉，帥成這樣還願意跟你扮醜扮蠢，真的很了不起……這就是我們團隊啊，每個人都不一樣、都擅長不同的事，那才有趣。」

「博覽群書的好處，或許不是那麼明顯地可以在節目上看得出來， 但確實非常有用。有一回，接到了勞工局關於聘請外籍看護的政令宣導，木曜的習慣是以搞笑短劇的方式表現，但事關外籍勞工，用字遣詞都要避免歧視，又要兼顧有趣，其實難度相當高，但為了顧及這些少數移工的感受與社會責任，並作出好玩又不媚俗的作品， 平時累積的知識與文化厚度，就能適時發揮作用。」

「有時候光是稱謂上都要特別注意，比如說日本對殘障人士的用語是稱他們為『不自由者』，不會用尖銳傷人的字眼，那些傷人的字眼，有時候即使是事實，即使比較有節目效果，我們都會避開。」多年浸淫在文化中，已將許多人文素養內化成自己思考模式的邰哥，向來抱持著這樣的想法：「諷刺的東西通常有趣，不過我的原則是，可以諷刺自己，可以諷刺自己人，但不可以傷害少數。」

拍了一百多集〈一日系列〉，邰哥其實非常感慨，竟然有那麼多不為人知的故事在身旁發生，也很高興自己參與了這麼有意義的企劃，不斷地將這些大眾不了解的一面呈現出來，那是最棒的工作。

(本文摘自《木曜4超玩：台灣TOP1網路實境綜藝節目幕後創作秘辛》/時報出版)