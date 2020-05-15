學測成績放榜後，該如何選填大學志願，一直是考生們頭痛的課題，有些人以興趣為方向，有人則是用未來發展作考量，台灣通訊產品、資訊工業及醫療器材等產業最被看好，因此以發展資訊高端科技的資工系，也成為不少人的夢想學科，其中全台38所學校資工系，每一所的專業與風氣不同，又是哪一間最熱門呢？

根據《網路溫度計》分析指出，多數考生以「成績落點」及「畢業出路」作為選填志願的依據，也會從學長姊的經驗中，參考學校學習風氣、師資、校評做考量，但「入校門檻與興趣」仍是主要決定方向，在PTT、Dcard等討論版上，也經常看見網友比較各個科系的話題。

其中「資工系與電機系」最常被拿出來比較，有趣的是，新興的「資料科學學系」也成熱門科系，政治大學過去以「文組學校」獲關注，沒想到近幾年，政大資料意外崛起。而原本最夯的「電機系」如今也開始備受挑戰，不少網友指AI時代來臨，資工系才有解決資訊領域問題的能力，反被認為較有「專業性與未來發展」。

而資工系又是以哪幾所大學最熱門呢？以108年大學申請大學入學資料來看，前十名分別是「國立交通大學、逢甲大學、國立清華大學、靜宜大學、元智大學、義守大學、淡江大學、中原大學、國立臺灣大學、國立中正大學」，其中的逢甲、元智、淡江、中原等四校入學分數相近，代表其屬性也類似，因此考生填選志願時，就容易將它們擺在一起比較。