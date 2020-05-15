國中教育會考將於本周16、17日舉行，恰好又遇今年首颱黃蜂逼近，颱風是否會來攪局呢？根據氣象局表示，黃蜂於16、17日對台灣造成影響最大，甚至有可能轉為輕颱或熱帶性低氣壓，會考這兩天天氣究竟如何？考生是否需準備雨具呢？

天氣達人彭啟明在臉書表示「周末晴朗炎熱午後偶陣雨，下周典型梅雨鋒面盤據」，指直到本周末為止，氣候持續屬典型夏季天氣，近日氣溫甚至會再升高，提醒民眾外出時要記得防曬，而靠山區則恐會有午後對流現象，不排除在周六日會增多一些，民眾可趁這幾天好天氣出遊、曬衣等，下周可能會有較大雨勢出現。

而明後兩天北部氣溫約25°-34°C；中部氣溫約27°-34°C；南部氣溫約27°-36°C；東部氣溫約25°-31°C，且有降雨機率，北部及中部由舒適轉至悶熱，南部則是悶熱至易中暑，建議考生自備水瓶，多補充水分以免中暑，而面對此次應試需配戴口罩的條件，也可準備毛巾、衛生紙擦汗，或是可購買涼爽型濕紙巾降溫，才不會因煩躁心情而影響考試的情緒。