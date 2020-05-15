儘管連日來新冠肺炎疫情趨緩，但是防疫工作還是不能馬虎，日前就有網友透露，搭乘公車時，目擊一對高中生情侶不斷在車上打鬧，甚至不惜脫下口罩親熱，一連串脫序行為讓公車司機表情逐漸母湯，最後更搬出《傳染病防治法》將小情侶趕下車，霸氣舉動掀起熱議。

原PO昨（14日）在「Dcard」PO文透露，當天他和平時一樣搭乘公車回家，有一對高中生情侶也和他一起上車，並坐在他的斜後方，過程中小情侶互動逐漸升溫，男生這時突然轉向女友，並拉下自己的口罩，和對方不斷打鬧，「我用餘光時不時往後瞄，偷看劇情發展，也看到後照鏡裡表情逐漸失控的司機…」不過男同學依然故我，還說「一下就好啦」，接著就把女友的口罩拉下來親熱。

而好心的原PO則數次回頭向男同學示意將口罩戴好，但似乎為時已晚，公車司機趁著紅燈時，上前警告這對小情侶，「我已經通報了喔！根據傳染病防治法，我拒載，我會在下一站放你們下車，搭下一班，或你要罰款最多15000元，給你選。」最後將這對小情侶趕下車。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「大讚司機！今天坐公車一個老奶奶口罩戴在下巴，上車還在聊天，下一秒直接被司機吼，看了就是舒服」、「再白目啊、繼續親啊！每一站都要換一台公車，親到末班車，我就問你爽嗎？」、「真的是防疫漏洞…自己不惜命可以不要出來害人嗎」、「真的很煩！這種特殊疫情的時候，還在那邊親」、「被趕下車94爽」、「不知道為什麼我看完有種被療癒的感覺」。