小譚道聽圖說》立竿不見影 16:302020/05/16 話題 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小譚道聽圖說》立竿不見影(圖/譚淑珍) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因疫情重創經濟，政府推出多項紓困與振興方案，而各方也都盼政府的方案能立竿見影。 不過，有企業人士像是打啞謎似的說，天氣愈來愈熱，很快夏至就將到來，夏至、午時、北迴歸線。 啥？原來，太陽下立個竿，一定會有影子，但是，在夏至當天的午時，太陽下的竿，不會有影子。 所以，夏至、午時、北迴歸線，「立竿不見影」！ 只是，這是只是陳述一個簡單的事實嗎？ #夏至 #午時 #立竿 #不見 #北迴 你可能也想看 推薦閱讀 小譚道聽圖說》口罩與胸罩 16:302020/05/09 時事 小譚道聽圖說》不如懷念 16:302020/05/07 時事 小譚道聽圖說》Four dollar 16:302020/04/30 時事 小譚道聽圖說》不容易啊 16:302020/05/02 時事 小譚道聽圖說》兩點一線 16:302020/05/05 時事 話題熱門新聞 大學志願選填哪所資工系最夯？台大竟只排第9名 - 日常 - 話題 iPhone手機落水泡8個月 開機後驚見神奇漂流過程 - 時事 - 話題 哪科系畢業後能秒接軌工作？網推這行業 - 日常 - 話題 高學歷女家裡蹲11年 曝才華驚豔國際 - 日常 - 話題 10年前棄台大念清大材料！指考狀元現況曝光 網友全跪了 - 時事 - 話題 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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