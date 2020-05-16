因疫情重創經濟，政府推出多項紓困與振興方案，而各方也都盼政府的方案能立竿見影。

不過，有企業人士像是打啞謎似的說，天氣愈來愈熱，很快夏至就將到來，夏至、午時、北迴歸線。

啥？原來，太陽下立個竿，一定會有影子，但是，在夏至當天的午時，太陽下的竿，不會有影子。

所以，夏至、午時、北迴歸線，「立竿不見影」！

只是，這是只是陳述一個簡單的事實嗎？